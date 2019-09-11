Спасти за 2 минуты: в Алтайском крае запустили спецплатформу для поиска пропавших людей

Поиски пропавших людей могут сократиться в Алтайском крае до нескольких минут. В регионе запустили специальную цифровую платформу. Она позволяет оперативно подключить к экстренной ситуации не только сотрудников специальных служб, но и случайных свидетелей, которые могли видеть пропавшего.

10 сентября сотовая компания «МегаФон» предоставила алтайскому отделению поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» услуги связи, а также официально презентовала новую платформу с использованием технологий анализа «больших данных».

Система «МегаФон.Поиск» анализирует круг абонентов, которые могли находиться рядом с местом, где пропал человек. На формирование выборки уходит около двух минут. После этого людям, которые могли видеть пропавшего, отправляют СМС с его приметами и гиперссылкой на фотографию.

Отправителем сообщения значится LizaAlert, поэтому можно смело переходить по ссылке, не боясь, что это письмо от мошенников. Таким образом поиск возможных очевидцев исчезновения человека сокращается до нескольких минут. Уникальную систему разработали и протестировали вместе с МВД России и отрядом «Лиза Алерт» в марте 2019 года

Телефон. Связь. СС0

Андрей Мамаев,

руководитель регионального отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»:

Этот сервис позволяет с минимальными затратами оповестить огромное количество людей, которые, вероятно, находились в момент пропажи рядом с человеком, с которым и пропала связь. Отклик и получение свидетельств об обстоятельствах исчезновения занимает гораздо меньше времени. У нас в отряде есть слоган «Медлить — значит хоронить». Время — наш враг.

Он также сообщил, что в Алтайском крае во время поиска используют различные доступные каналы коммуникации, в первую очередь соцсети. Теперь благодаря операторам связи есть еще одна возможность максимально точечно просить о помощи людей, которые могли видеть пропавших.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» в Барнауле. Пресс-служба компании «МегаФон»

Алексей Огородов, заместитель начальника отдела координации территориальных органов по розыску лиц ГУ МВД России по Алтайскому края подчеркнул, что с течением времени некоторые преступления меняются, но розыск остается розыском, люди не перестают пропадать.

Ежегодно только в Алтайском крае в полицию поступает 5−5,5 тыс. заявлений о розыске людей. А за 8 месяцев 2019 года в регионе было 339 уходов детей. Всех несоверешеннолетних нашли.

Поиски пропавших. «Лиза Алерт» Алтайский край.

С поисковыми отрядами России сотрудничают и другие сотовые операторы. Так, в 2017 году «Билайн» запустил сервис бесплатного СМС-информирования о пропавших людях «Потеряться — не значит пропасть». Все желающие могут выбрать город, район или область для получения информации о поисках. В СМС указаны данные о пропавшем, координаты поискового штаба и телефон информационного координатора, который курирует поиски.

Кроме того, «Билайн» разработал решение «Beeline AI— Поиск людей» на базе нейросети для обработки фотографий местности, полученных с беспилотных летательных аппаратов в местах поиска волонтерами отряда «Лиза Алерт». Эта технология позволяет в 2,5 раза сократить время на просмотр и сортировку полученных снимков.