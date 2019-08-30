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Специалист «Ростелекома» — призер мирового чемпионата WorldSkills-2019

Инженер данных (Data Scientist) «Ростелекома» Александр Макарычев представил компанию на мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Его разработка в компетенции «Машинное обучение и большие данные» завоевала бронзу.

Специалист «Ростелекома» – призер мирового чемпионата WorldSkills-2019.
Специалист «Ростелекома» – призер мирового чемпионата WorldSkills-2019.
Фото: архив компании "Ростелеком"

WorldSkills проходил в этом году в Казани с 22 по 27 августа и собрал 1300 молодых профессионалов из 63 стран. Состязания прошли по 56 компетенциям, Россию представляли 63 конкурсанта — 14 девушек и 49 юношей от 18 до 25 лет.

Александр Макарычев,
старший инженер данных ООО «РТК Цифровые Технологии»:

Сфера применения машинного обучения и больших данных настолько обширна, что невозможно было предсказать, чему будут посвящены конкурсные задания. Задача была разработать систему, которая автоматически находила бы дефекты в сварных швах. Люди, выполняющие эти функции, не всегда их видят. Моя разработка исключает человеческий фактор.

Соревнования в компетенции «Машинное обучение и большие данные» впервые вошли в программу мирового чемпионата в специальном блоке Future Skills, посвященном перспективным профессиям высокотехнологичного производства и цифровой экономики.

Светлана Кузнецова,
руководитель команды WorldSkills ПАО «Ростелеком»:

Успех на международных соревнованиях WorldSkills показал высокий уровень компетенций наших сотрудников. Чемпионат — не просто спорт высоких достижений, это важный инструмент для развития системы подготовки кадров и обновления трудовых стандартов нашей компании.

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