Специалисты компании «Алтайкрайэнерго» приняли участие в Едином дне энергосбережения и экологии

Во всех центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, на территории региона 27 августа состоялся «Единый день энергосбережения и экологии #ВместеЯрче», организованный Министерством промышленности и энергетики Алтайского края и Министерством образования и науки Алтайского края в рамках Всероссийского Фестиваля #ВместеЯрче. В этот день воспитанников в простой и понятной форме знакомили с основными способами сбережения электрической энергии на работе, дома и в школе, формируя бережное отношение к природным ресурсам.

Весь день для ребят работали сотрудники сразу двух министерств — промышленности и энергетики, образования и науки, а также представители энергокомпаний края, преподаватели и студенты энергетического факультета Алтайского технического университета им. И.И. Ползунова. Насыщенная программа праздника включала в себя демонстрацию опытов, урок электробезопасности, увлекательный квест, энерговикторину, конкурс рисунков, концертную программу. Почетная миссия рассказать детям главные правила энергосбережения была предоставлена компании «Алтайкрайэнерго».

День энергосбережения и экологии. Фото: из архива АО «Алтайкрайэнерго»

Руководитель группы энергетического обследования АО «СК Алтайкрайэнерго» Михаил Михалев провел урок энергосбережения для старшей группы ребят. На большом экране актового зала им была продемонстрирована презентация, подробно показывающая историю возникновения электричества, основные принципы производства электроэнергии, воздействия на окружающую среду и ограниченности ресурсов и, конечно, основные способы энергосбережения в быту. После этого пресс-секретарь компании Яна Бакланова пригласила присутствующих принять участие в конкурсе видеороликов #ВместеЯрче-2019, показав видеоролик, победивший в прошлом году. В завершении урока для ребят была проведена викторина по пройденном материалу. За каждый правильный ответ о правилах потребления электроэнергии они получали специальные фишки. Участников викторины, получивших наибольшее количество фишек, по итогам урока ждали призы и памятные подарки от компании «Алтайкрайэнерго».

День энергосбережения и экологии. Фото: из архива АО «Алтайкрайэнерго»

Энергетики систематически рассказывают жизненно важную информацию самым юным жителям Алтайского края. Проведение уроков в школах, организация тематических конкурсов, участие во Всероссийском фестивале #ВместеЯрче — различные формы и средства донесения информации и профилактики электротравматизма и энергосбережения, которые применяют в своей работе специалисты крупных электросетевых компаний региона.