Сплошной рок-н-ролл. Как сотрудники барнаульского digital-агентства креативно раскрасили офис за 10 тысяч

Дарт Вейдер, летающая тарелка и портрет Курта Кобейна — все это изображено на ярко-фиолетовых стенах в офисе барнаульского digital-агентства Let`s Rock. Проект создал дизайнер компании Александр Сухов, а его воплощением занимались сотрудники, вооружившись проектором и кисточками. Ремонт обошелся компании в 10 тыс. рублей.

В стиле Let`s Rock

Let`s Rock — барнаульское digital-агентство «второй волны». Оно появилось 7 лет назад, когда на рынке уже вовсю работали компании, созданные на заре появления веба в Алтайском крае. Let`s Rock удалось завоевать свое место и сформировать собственное лицо: это молодой и бодрый коллектив, который умеет не только работать, но и необычно отдыхать.

Название придумала Ксения Щербинина — основатель и директор агентства. По ее словам, фраза пришла на ум спонтанно и означает для нее что-то вроде «давайте зажжем». Рок-н-рольная тематика и философия близка всей команде, в которой сейчас 17 человек. Несколько сотрудников играют на электрогитарах и устраивают небольшие концерты на корпоративных вечеринках.

Офис digital-агентства Let`s Rock. Дмитрий Лямзин

Инициатива сработала

Компания переехала в новое здание, рядом Речным вокзалом, в декабре 2018 года. Преимущества этого места — красивый вид, хорошая транспортная доступность, удобная парковка.

Ксения Щербинина выбрала небольшое помещение (80 кв. метров) на четвертом этаже, подходящее для размещения сотрудников в формате open space — то есть все сотрудники работают в одном помещении. По ее словам, это удобно для компаний, которые делают сайты. Работа командная и хорошо, когда все участники могут легко общаться друг с другом.

Ксения Щербинина,

директор digital-агентства Let`s Rock:

Стены в этом офисе были белыми. Я планировала пригласить дизайнера интерьеров. Видимо, дизайнер нашего агентства услышал, это задело его профессиональное достоинство и через два дня он принес мне собственный проект оформления помещения. Мне очень понравилось! До этого конкретного видения, как все должно быть, у меня не было. Я знала только, что хочу яркие стены с рисунками.

Офис digital-агентства Let`s Rock. Дмитрий Лямзин

Любимые персонажи

Персонажи, которые изображены в офисе Let`s Rock, оказались там не случайно. Дарт Вейдер стал «своим» в агентстве с самого его основания.

Ксения Щербинина,

директор digital-агентства Let`s Rock:

В год открытия, нас никто не знал. Мы сильно хотели заявить о себе и устроили чемпионат по вейдерингу. Участники должны были изобразить знаменитое удушающее движение Дарта Вейдера, а их напарники — схватившись за горло, «парить» в воздухе. Сценку надо было сфотографировать и выложить в соцсети. С тех пор Дарт Вейдер всегда с нами.

Офис digital-агентства Let`s Rock. Дмитрий Лямзин

Нарисовать портрет Курта Кобейна на стене за своим рабочим местом Ксения придумала сама.

Ксения Щербинина,

директор digital-агентства Let`s Rock:

Мне кажется, это единственная иллюстрация, над которой кто-то так долго и осознанно размышлял. Я спрашивала себя, кого я люблю больше всех, чей плакат у меня висел на стене в детстве. Так и пришла мысль изобразить Курта.

Еще один характерный рисунок — Батхед, главный герой культового комедийного мультсериала девяностых годов «Бивис и Батхед». Он поднял руку вверх и сложил пальцы так, как на логотипе Let`s Rock. Этот персонаж вписывается в концепцию и немного хулиганское позиционирование агентства.

На стенах висит пара картин барнаульского художника Саши Гордиенко, их подарил автор. В офисе также есть небольшой шкаф с книгами. Ксения Щербинина любит читать и поощряет это занятие среди сотрудников. Они могут попросить у компании купить любую образовательную книгу, но потом обязательно сделать по ней доклад для всех. По пятницам в Let`s Rock проходят корпоративные встречи, где кто-то рассказывает о том, что прочитал.

В небольшой отдельной комнате оборудовано место для еды и отдыха — со столом, мягкими диванчиками, холодильником, микроволновкой. Стены там раскрашены в общей стилистике.

Штат Let`s Rock постепенно растет. Ксения Щербинина не исключает, что в будущем арендует в этом же здании еще один офис.