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Жизнь
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Стало больше россиян, желающих окунуться на Крещение

В России выросло количество желающих, которые намерены окунуться в прорубь на Крещение, 19 января.

Владимир Путин поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер.
Владимир Путин поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер.
kremlin.ru

По данным ВЦИОМ таковых насчитывается 20%, в прошлом году эту православную традицию собирались исполнить 15% граждан.

Среди желающих окунуться преобладают мужчины (29%), молодые люди от 18 до 24 лет (36%), жители сел (25%). Две трети сообщили, что делают это каждый год по традиции.

Около 20% участвуют в купаниях по религиозным причинам, 14% утверждают, что это полезно для здоровья. Не собираются купаться на Крещение 79% россиян, пишет bfm.ru. Более половины россиян на Крещение собираются пойти в церковь за святой водой.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин по завершении рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области посетил 18 января мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер.

Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников, но о его участии в крещенских купаниях Кремль сообщил впервые. О планах главы государства окунуться в прорубь в этом году пока не сообщалось.

Священники РПЦ в крещенскую ночь планировали освятить воды всех четырех океанов планеты Земля.

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