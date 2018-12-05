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Скандальную барнаульскую автомойку на Демидовской площади демонтируют только весной

Автомойку на Демидовской площади в Барнауле должны демонтировать до апреля 2019 года. Такое решение вынес Арбитражный суд Алтайского края 4 декабря, сообщает мэрия города.

Автомойка на Демидовской площади.
Автомойка на Демидовской площади.
Анна Зайкова.

Между комитетом по строительству, архитектуре и развитию города, администрацией Центрального района и собственником Евгением Чертовым утвердили мировое соглашение, в соответствии с которым на ответчика возложили обязанность демонтировать автомобильную мойку по адресу улица Ползунова, 52 до 4 апреля 2019 года.

В случае неисполнения этого решения в указанный срок исполнительный лист предъявят в службу судебных приставов для демонтажа автомойки в принудительном порядке.

Напомним, в начале августа горожан возмутило появление автомойки в историческом месте Барнаула. Собственник говорил, что монтирует объект на арендованной земле с соблюдением всех юридических требований. Чтобы автомойка органично вписалась в ансамбль Демидовской площади, предприниматель консультировался с профессиональными архитекторами.

Управление госохраны объектов культурного наследия в Алтайском крае заявило, что строительство автомойки на Демидовской площади недопустимо. Ведомство потребовало от администрации Барнаула снести постройку. Мэрия города в свою очередь потребовала остановить монтаж автомойки и подала иск к предпринимателям.

Арбитражный суд Алтайского края 19 октября запретил эксплуатировать эту автомойку.

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