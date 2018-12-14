Сколько особо опасных убийц прибыло в Алтайский край из колонии «Черный беркут»?

Из уральской колонии ИК-56 «Черный беркут» в Алтайский край этапировали более 60 осужденных мужчин. Об этом altapress.ru рассказал замначальника УФСИН по Алтайскому краю Олег Кытманов. Восемь из них после переезда уже освободились.

Колонию «Черный беркут» называли пристанищем маньяков, террористов и убийц. Там содержались «пожизненники» и те, кто был приговорен к смертной казни, но им заменили расстрел заключением. Учреждение закрыли еще в августе, так как его здания износились.

Осужденных пожизненно отправили в Хабаровский край. А тех, кому смертную казнь заменили на 25 лет лишения свободы, этапировали в Алтайский край.

Как сообщил Олег Кытманов, все заключенные отбывают наказания за совершение особо тяжких преступлений. Большинство осуждены по ст. 102 УК РСФСР «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах».

В какую колонию этапировали уральских осужденных

В Алтайском крае только одна колония особого режима, куда могли попасть уральские заключенные — ИК-9 в Рубцовске.

На базе колонии работает вечерняя школа № 1. Там можно получить образование слесаря по ремонту автомобилей, портного, электромеханика по торговому и холодильному оборудованию, электромонтера.

В учреждении есть клуб, библиотека, спортивный зал, спортивная площадка, кабельное телевидение, радио, стенгазета. Заключенным разрешают пользоваться настольными играми. Для православных в колонии построили храм, а для мусульман оборудовали молитвенную комнату.

Что представляла собой колония «Черный беркут»

Колония «Черный беркут» была основана в 1960-е годы. Она стоит на скале у города Ивдель в 615 км севернее Екатеринбурга. Все здания в учреждении были деревянные. Условия заключения крайне суровые: к примеру нужду осужденные справляли в ведра.

По данным на 1 января 2017 года, в «Черном беркуте» содержались 97 пожизненно осужденных и более 120 человек, кому смертную казнь заменили лишением свободы.

В «Черном беркуте» сидел один из организаторов теракта на Черкизовском рынке Илья Тихомиров, «липецкий» душитель Анатолий Седых, убивший 12 девушек, и «ховринский» маньяк Владимир Белов, на чьем счету более 80 жизней. Тут содержались также Эдуард Чудинов — главарь банды, лишившей жизней 15 молодых женщин, и насильник Владимир Миргород, убивший 16 человек.