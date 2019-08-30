Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 августа 28°C
565

Стань лучше: новый спортивно-оздоровительный клуб откроется в Барнауле

31 августа по адресу: ул. Антона Петрова, 362 состоится торжественное открытие нового зала спортивно-оздоровительного клуба «Феникс». С 12:00 до 15:00 здесь пройдет настоящий семейный праздник: игры для взрослых и детей, знакомство с тренерами и показательные выступления от ведущих спортсменов клуба. Вход свободный.

Выступления от ведущих спортсменов клуба "Феникс".
Выступления от ведущих спортсменов клуба "Феникс".
Фото: архив клуба "Феникс"

Девиз спортивно-оздоровительного клуба — «Стань лучше». Профессиональные спортсмены с педагогическим образованием обучают детей элементам спортивной гимнастики и правилам единоборств. Для детей от трех лет в клубе существует направление профессиональной подготовки к любому виду спорта. Для взрослых — групповые тренировки по таким направлениям, как фитнес, джампинг, растяжка, единоборства и самооборона. Кроме того, здесь проводят персональные и групповые тренировки с детьми с ограниченными возможностями и особенностями здоровья.

Выступления от ведущих спортсменов клуба &quot;Феникс&quot;.
Выступления от ведущих спортсменов клуба «Феникс».
Дмитрий Лямзин
Выступления от ведущих спортсменов клуба &quot;Феникс&quot;.
Выступления от ведущих спортсменов клуба «Феникс».
Дмитрий Лямзин
Выступления от ведущих спортсменов клуба &quot;Феникс&quot;.
Выступления от ведущих спортсменов клуба «Феникс».
Дмитрий Лямзин
Выступления от ведущих спортсменов клуба &quot;Феникс&quot;.
Выступления от ведущих спортсменов клуба «Феникс».
Дмитрий Лямзин

Новый зал, который откроется в эту субботу, — третий в Барнауле. Кроме игровых площадок и показательных выступлений спортсменов на празднике пройдут открытые тренировки на акробатической дорожке для всех, множество конкурсов и большой зажигательный флешмоб! Проведите выходной здорово и активно вместе с клубом «Феникс»!

Дополнительная информация:

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость