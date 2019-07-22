Стартап IDF Lab ищет сотрудников для разработки модулей на основе нейросетей. Проект поможет автоматизировать бизнес-процессы

Технологический стартап IDF Lab (data science центр ID Finance) начал подготовку к новому проекту, предназначенному под нужды российского и международного бизнес-рынка. Чтобы внедрить последние научные наработки, в компании планируют дополнить штат компетентными специалистами.

IDF Lab разрабатывает решения в области управления кредитными и операционным рисками для глобальных финансовых институтов, таких как банки, страховые, инвестиционные компании. Фокус компании — обработка больших массивов данных и внедрение механизмов машинного обучения. В июне 2019 года компания стала резидентом инновационного центра «Сколково».

Сотрудники займутся разработкой новых модулей: оптимизации кредитного конвейера и распознавания документов. Все модули разрабатываются с помощью языка программирования Python и различных библиотек машинного и глубокого обучения (таких как keras, tensorflow, opencv, pytorch, scikit-learn, xgboost). Для распознавания документов на рынке часто используют модели компьютерного зрения общего назначения. Новые модули будут собраны на основе ансамбля из нескольких нейросетей, каждая из которых специализируется на одном типе объектов (паспорт, водительское удостоверение, банковская карта и пр.), что позволит увеличить точность обработки документов.

После того как модули будут разработаны, компания сможет интегрировать их в единую платформу, которая будет состоять из множества элементов. Технологический аппарат будет способен выбирать стратегии на основании потока оптимальных значений при заданных ограничениях, что позволит автоматизировать бизнес-процессы кредитной организации. Система может быть внедрена в банки, страховые, инвестиционные компании и т.д. как в качестве единой системы, так и в форме отдельных модулей.

Сотрудники будут работать над проектами, предназначенными не только для российского рынка. Модули IDF Lab уже работают в проектах онлайн-кредитования ID Finance в Европе и Латинской Америке. В 2020 году компания начнет предлагать их другим участникам финансового рынка.

Борис Батин,

генеральный директор IDF Lab: