Стихи и поздравления на 8 марта: красивые, короткие и прикольные

Мы желаем вам сегодня Мира, радостей и благ. Пусть обходят вас невзгоды — Превращаются в пустяк.

Дорогие наши дамы, Поздравляет с вашим днем! Вы богини, леди, мамы, Вы отличницы во всём!

С утра нет охоты идти на работу,

Но нужно. Идем сквозь пургу и дремоту.

А там — запах кофе, улыбки и смех…

С таким коллективом работать не грех!

Спасибо Вам, звездочки милые наши,

За будни, что с Вами становятся краше.

За Ваш позитив, доброту, красоту.

Исполнить желаем любую мечту!

Хотим пожелать Вам чудес, настроения,

Успеха, достатка, веселья, везения,

Здоровья, всех радостей и волшебства,

Восторга и счастья, любви без конца!