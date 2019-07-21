Стоп, снято: семейка «Ворониных» съезжает из съемочного павильона

Первая серия «Ворониных» вышла в ноябре 2009 года, и с тех пор у скандальной семейки появились тысячи поклонников по всей стране. Почти 10 лет съемок, 24 сезона, больше 500 серий — и фото на память все составе на киношной кухне.

«Сегодня последний раз мы всей семьёй, целым составом Ворониных в павильоне, на нашей, уже ставшей такой родной за 10 лет, кухне. У кого-то осталось ещё пару смен, у кого-то сегодня была уже крайняя. А в августе этот павильон вовсе разберут, и сюда „въедут“ новые жильцы, снимать новый проект», — с грустью сообщила актриса на своей странице в Instagram.

Волкова призналась, что она до последнего не верила в окончание съемок. Однако на днях актеры пришли на съемочную площадку и увидели частично разобранные декорации. Тогда они поняли, что это действительно конец, пишет teleprogramma.pro.

«Нахлынула безумная грусть и растерянность», — поделилась своими чувствами одна из главных актрис сериала.

«Спасибо вам! За всё спасибо: за детство (вырос на этом сериале), за позитив, за счастье ожидания нового сезона, за миллионы интереснейших серий! Это огромный труд, проделанный вашей командой! Я все серии уже знаю наизусть, безумно люблю Ворониных. Лучший навсегда сериал моей жизни!», — отреагировали на сообщение комментаторы.

Екатерина призналась, что будут еще новые серии из Сочи, но это уже «уже немного не то, не та локация, не та атмосфера нашей маленькой квартирки в Москве».

О сериале

В 2017 году сСериал «Воронины» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгоиграющий из всех адаптированных сериалов в мире.

«Данный факт был зафиксировал официальным представителем Книги рекордов Гиннесса на съемках 455-го эпизода сериала „Воронины“, созданного по формату Sony Pictures Television», — говорилось в сообщении.

Российский сериал «Воронины» является адаптацией американского «Все любят Рэймонда».

В разное время в съемках сериала принимали участие известные российские исполнители и спортсмены, в числе которых Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Николай Басков, Вячеслав Фетисов, Лейсан Утяшева и многие другие.