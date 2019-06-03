Страшная трагедия на железной дороге в Челябинской области: почему 30 лет назад погибли сотни людей

30 лет назад в Челябинской области произошла крупнейшая за всю историю нашей страны железнодорожная катастрофа: сотни погибших и пострадавших. Что стало причиной аварии — в материале altapress.ru.

Трагедия произошла в Челябинской области, в 11 километрах от города Аша. При прохождении встречных пассажирских поездов «Новосибирск — Адлер» и «Адлер — Новосибирск», 3 июня 1989 года в 23:15 по московскому времени, произошел взрыв. Его энергия была эквивалентна взрыву 250−300 тонн тротила, пишут Вести.ru.

Причина катастрофы

Расследование показало, что причиной стала утечка газа. Неподалеку от путей находился трубопровод. Трещина шириной в метр пропустила значительное количество легковоспламеняющихся пропана и бутана. Вещества образовали «газовое озеро».

Катастрофа произошла из-за некачественной «врезки обвода» на трубопроводе из Нижневартовска в Уфу.

Погибшие и пострадавшие

Взрыв был настолько мощный, что ударная волна выбила стекла в зданиях колхоза «Красный восход», который находился в нескольких километрах. Что уж говорить о состоянии вагонов и железнодорожных путей.

С рельсов слетело 11 вагонов, 7 из них полностью сгорели в пожаре. Оставшиеся 26 вагонов пострадали частично.

575 человек погибли, 623 получили ожоги тяжелой степени или инвалидность, пишет Коммерсант. Усугубило трагедию то, что в Адлер в пионерский лагерь ехали дети — два вагона, большинство пассажиров которых сгорели.

Спустя 3 года после аварии, в 1992 году, в память о погибших там же, в Челябинской области, установили восьмиметровый мемориал.

Современная статистика катастроф на железной дороге

Несмотря на то, что крупные катастрофы на железной дороге — большая редкость, статистика погибших растет. В первые три месяца 2018 года число пострадавших на железной дороге составило 343 человека, сообщает РЖД. А за аналогичный период 2019 года почти на 5% больше — 360 человек.

Причиной таких аварий, как правило, становятся водители, пренебрегающие правилами дорожного движения и люди, которые пытались пробежать перед движущимся на них составом.