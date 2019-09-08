Страшнее, чем третья мировая: мифы и правда о Йеллоустонском супервулкане в США

По мнению американских ученых, у человечества есть угроза посерьезней, чем третья мировая или астероиды. Речь идет об извержении супервулкана, которых по всей планете уже насчитали около 20. Самый известный из них — Йеллоустонский в США. Вокруг него ходит много устрашающих слухов. Altapress.ru разобрался, что их них — вымысел, а что — пугающая правда.

Извержение любого супервулкана может повлечь за собой катастрофические последствия. Так считают ученые из NASA, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Independent. И особую опасность представляет Йеллоустонский вулкан, расположенном в США на территории штата Вайоминг.

Строго говоря, «супервулкан» — это не научный термин. Тем не менее, им принято обозначать особую группу вулканов. Это не гора, а огромная впадина (кальдера), которая заменяет собой кратер. Супервулкан не извергается, а взрывается, и взрыв этот по последствиям и силе близок к удару астероида, уточняет «Комсомольская правда».

Йеллоустон. США СС0

Йеллоустонский супервулкан

Йеллоустон — первый из обнаруженных супервулканов. Он находится над так называемой «горячей точкой» — областью, где большие массы расплавленной породы мантии движутся к поверхности, объясняет naukatehnika.com. Этот процесс продолжается миллионы и десятки миллионов лет. А горячая точка не сидит на месте, а неуклонно двигается через континент на северо-восток.

Йеллоустонский супервулкан извергался «по-крупному» три раза: 2,1 млн, 1, 3 млн и 640 тысяч лет назад. Многие СМИ пишут, что, исходя из этих цифр, время нового извержения как раз подошло.

Английский геолог Билл Макгир даже назвал точную дату извержения: по его расчетам, Йеллоустон должен взорваться в 2074 году.

Йеллоустон. США СС0

Чем опасно извержение Йеллоустонского вулкана

По данным The Independent, при взрыве высвободится огромное количество пыли и газа. Они закроют солнце и этим уничтожат урожай и погрузят мир в вулканическую зиму.

В первые же минуты извержения будет уничтожено все живое в радиусе более 1200 км, пишет «КП». Западное побережье США превратится в мертвую зону.

Из-за землетрясения по всему миру начнут извергаться обычные вулканы. Через день начнутся кислотные дожди. Из-за разрушения озонового слоя большое количество людей станут жертвой солнечной радиации… и так далее, и тому подобное.

В NASA уже предложили план, как предотвратить угрозу. Если говорить очень просто, они хотят «откачать» тепло из кальдеры и преобразовать его в электрическую энергию. На это нужно 3 млрд долларов, пишет habr.com.

Йеллоустон. США СС0

Однако существует мнение, что угроза извержения супервулкана преувеличена.

Издание naukatehnika.com отмечает: говорить, что супервулкан способен полностью уничтожить жизнь на планете, неверно. Во-первых, «не исключено, что вулкан вообще передумает взрываться, растратив всю свою энергию на гейзерные шоу».

Во-вторых, если извержение случится, это скорее всего вызовет несколько неурожайных лет в Америке, но не подорвет ее экономику совсем. По всему миру возможны наводнения (из-за более продолжительных осадков — обычных, не кислотных), предположительно, усилятся астматические заболевания. В целом это не будет угрожать существованию человека как вида, но спровоцирует множество личных трагедий.