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Коронавирус

Студенты утверждают, что в общежитии АГМУ нашли 15 заболевших коронавирусом

В закрытом на карантин общежитии № 3 Алтайского медицинского университета выявили 15 человек, у которых подтвердился COVID-19. Об этом altapress.ru рассказала студентка, оказавшаяся в карантинной ловушке.

Общежитие №3 АГМУ.
Общежитие №3 АГМУ.
https://yandex.by/maps

С ее слов, вечером 18 мая по громкоговорителю жильцам сказали оставаться в комнатах, так как врачи придут брать мазки.

«Где-то через 30 минут действительно пришли, взяли. С того момента нас никто не выпускал из общежития. На следующий день нам выдали постановление о 14-дневной самоизоляции», — говорит студентка.

Потом также по громкоговорителю предупредили, что можно позвонить сотруднику вуза, если вдруг требуются лекарства и что-то еще. Вуз организовал питание, которое доставляют в комнаты.

20 мая в помещениях провели дезинфекцию.

«Староста одного из этажей мне рассказала, что выявили еще 14 заболевших. У них положительные результаты теста. Их госпитализировали», — отметила собеседница.

Всего в общежитии проживает примерно 250 человек.

Подчеркнем, что официальных данных о ситуации и числе заболевших пока нет.

Девушка говорит, что находиться в закрытой общаге очень трудно психологически.

«Мандраж. Уже в понедельник двери 2 этажа были закрыты. А первый случай выявили именно там», — поделилась студентка.

20 мая стало известно, что в Алтайском крае умер шестой пациент с COVID-19 и выявили еще 40 случаев заражения. Всего их 1 054. Выписаны 546 человек.

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