Суд арестовал четырех фигурантов по делу экс-министра Абызова

В Москве арестовали четвертого фигуранта дела бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова — замгендиректора группы компаний RU-COM Максима Русакова. Его заключили под стражу до 25 мая 2019 года, сообщила СМИ пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Ранее арестовали директора RU-COM и президента Новосибирской региональной федерации самбо Николая Степанова, а также председателя ликвидационной комиссии новосибирского АО «Сибэнергострой» Галину Фрайденберг и главу совета директоров компании «Первый строительный фонд» Александра Пелипасова. Шестой фигурант дела, экс-глава «Региональных электрических сетей» Сергей Ильичев скрылся за границей, сообщает РИА Новости.

Пелипасов ранее возглавлял «Новосибирскэнерго» и СИБЭКО, Русаков работал в структурах РАО «ЕЭС», Фрайденберг возглавляла «дочку» Е4 — «Сибэнергострой», пишет РБК.​

Абызова задержали 26 марта в Подмосковье. Его обвинили в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты дела похитили 4 млрд рублей у «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей» и вывели средства за рубеж. Преступления совершали с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года. Потерпевшей стороной по делу признали ФГУП «Алмазювелирэкспорт», являющееся акционером обоих компаний.

Михаил Абызов. youtube.com

«Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» осуществляют производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области. Адвокат Фрайденберг Айрат Хикматуллин возражал против ареста своей клиентки, заявив суду, что хищение произошло у компании, бенефициаром которой на 95% являлся сам Абызов — «то есть он совершил хищение сам у себя». У потерпевшей стороны доля в одной компании составляет 0,89%, а в другой 0,001%. В связи с этим адвокат считает завышенной и сумму ущерба «Алмазювелирэкспорту» — 10 миллионов рублей.

За Абызова были готовы поручиться сразу несколько человек, сообщил его адвокат Руслан Кожура РИА Новостям в ходе суда. Среди них глава «Роснано» Анатолий Чубайс, экс-руководитель администрации президента Александр Волошин, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, зампред ВЭБа Наталья Тимакова, актриса Чулпан Хаматова и другие.

Кто такой Михаил Абызов

В 2012—2018 годах Абызов занимал пост министра по вопросам «открытого правительства». Во время реформы правительства после переизбрания Владимира Путина президентом России эта должность была упразднена.

До перехода на госслужбу Абызов работал на руководящих должностях в «Новосибирскэнерго», входил в правление РАО «ЕЭС», был гендиректором «Кузбассразрезугля» и председателем совета директоров Ru-Com. В 2018 году эксперты Forbes оценили состояние Абызова в $600 млн, в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» он занял 162-е место.