Сидеть еще полгода. Как прошло первое заседание по делу экс-управделами Карлина

16 января в Барнауле начался судебный процесс над бывшим управделами администрации и губернатора Алтайского края Алексеем Белобородовым. Представитель прокуратуры зачитал на заседании обвинительное заключение по делу о взятке. Также экс-чиновнику продлили срок содержания под стражей еще на полгода — до окончания судебного следствия.

Две статьи , два адвоката

Интересы Алексея Белобородова на суде представляли два адвоката — Виктор Чумаков и Олег Горохов. Поддержать подсудимого пришла его сестра — она присутствовала как слушатель. В течение процесса они обменивались жестами, но пообщаться им даже после заседания приставы не разрешили. Кроме того, судья Наталья Никитина запретила СМИ вести видеосъемку в зале суда.

Алексей Белобородов выглядел спокойным, на вопросы отвечал коротко, и произнес небольшую речь по поводу изменения меры пресечения. Свое отношение к обвинению он озвучивать не стал, заявив, что сделает это позднее, когда начнет давать показания.

В начале процесса подсудимого попросили представиться и рассказать о себе. Экс-чиновник сообщил, что ему 58 лет, он пенсионер, имеет два высших образования — техническое и юридическое. Белобородов разведен, у него есть взрослая дочь.

Суд над Алексеем Белобородовым. Анна Зайкова , altapress.ru

Алексея Белобородова обвиняют в получении взятки лично в особо крупном размере в виде имущества и услуг имущественного характера (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ч. 4. ст. 160 УК РФ).

В чем обвиняют Белобородова?

По данным следствия, в 2013 году Белобородов обратился к директору строительной компании «РемСтрой» Евгению Фоканову с предложением оказать услугу по выбору его компании в качестве единственного подрядчика выполнения строительных и ремонтных работ на объектах, подведомственных Управлению делами губернатора и администрации края. Правоохранители считают, что госконтракты, договоры и соглашения с этой компанией были заключены с нарушением законодательства.

Как сообщил помощник прокурора Барнаула Денис Петрик, речь идет в том числе о ремонтных работах в здании на ул. Чкалова, 230 — сейчас там располагается Минприроды Алтайского края. Его поставили на кадастровый учет как раз в 2013 году. Следствие считает, что строительные сметы содержали работы, которые не выполнялись, либо их стоимость была завышена.

Суд над Алексеем Белобородовым. Конвой. Анна Зайкова , altapress.ru

За эту услугу, по мнению следствия, с 2013 по 2016 год Белобородов получал от директора строительной компании взятку в виде безвозмездного строительства и ремонта принадлежащих ему объектов недвижимости и необходимых для этого стройматериалов на общую сумму более 3 млн 600 тыс. рублей. На эти деньги, считают правоохранители, экс-чиновнику отремонтировали прилегающую территорию его дома в Барнауле, построили гараж «под ключ» в Белокурихе.

Суть обвинения в растрате

Кроме того, по мнению следствия, в 2013 и 2015 годах Белобородов при пособничестве Фоканова похитил 32 миллиона рублей за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий, подведомственных Управлению делами губернатора и администрации края. Экс-чиновник заключил с компанией «РемСтрой» контракты на работы, которые фактически не выполнялись, либо их стоимость превышала рыночную.

Ход выполнения работ Белобородов контролировал лично, заявил представитель прокуратуры. Фоканов подписывал от имени своей компании сметы и передавал через подчиненных экс-чиновнику, а тот в свою очередь отдавал приказы оплачивать их.

Суд над Алексеем Белобородовым. Адвокаты Олег Горохов и Виктор Чумаков. Анна Зайкова , altapress.ru

Интересно, что в ходе предварительного следствия подсудимый своей вины не признал. А вот директор строительной компании Фоканов оказывал содействие следствию.

Что сказали адвокаты?

Сторона защиты заявила, что с обвинением не согласна, потому что оно предъявлено без учета требований 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок».

«То, что вменено моему подзащитному, невозможно сделать в силу противовеса, заложенного в законодательстве, которое действовало на тот момент», — заявил адвокат Виктор Чумаков.

Без устранения этих противоречий, по его мнению, человека невозможно обвинить в получении взятки.

Борьба за меру пресечения

18 января должен истечь очередной срок содержания Алексея Белобородова в СИЗО. В связи с этим суду пришлось решать вопрос о продлении меры пресечения. Прокуратура просила оставить подсудимого под стражей с учетом тяжести обвинения и возможной угрозе давления с его стороны на свидетелей.

Адвокаты очень энергично защищали своего клиента. Речь Виктора Чумакова по этому поводу заняла около 15 минут. Он просил отправить Алексея Белобородова под домашний арест в связи с тем, что у него два хронических заболевания — астма и острая сердечная недостаточность. Экс-чиновнику вшили кардиостимулятор, с которым опасно даже проходить через рамки металлоискателя, рассказал адвокат.

Суд над Алексеем Белобородовым. Адвокаты Олег Горохов и Виктор Чумаков. Анна Зайкова , altapress.ru

Кроме того, Белобородов столкнулся в СИЗО с проблемой передачи ему сильнодействующих лекарств. К примеру, во время новогодних праздников он в течение двух недель не мог получить таблетки, которые ему жизненно необходимы.

Защита также долго объясняла, что доставка подсудимого из СИЗО на процесс — дело хлопотное, трудозатратное, отнимает много сил и времени. Белобородову приходится вставать в 5 утра, обратно в камеру он попадает только к ночи. Довольно долгое время ему приходится трястись в холодном автозаке. «Я прошу суд проявить гуманизм», — заявил Виктор Чумаков.

В качестве смягчающих ситуацию обстоятельств адвокаты представили суду постановление о прекращении уголовного преследования Белобородова по факту превышения полномочий, в чем его обвиняли изначально. Также они добились снятия обременения с дома экс-чиновника, который является его единственным жильем.

Что сказал Белобородов?

Подсудимый тоже просил суд изменить меру пресечения на домашний арест. Как и адвокаты, он уверял, что у него нет умысла давить на свидетелей и бывших подчиненных, так как он уже уволен.

Суд над Алексеем Белобородовым. Анна Зайкова , altapress.ru

Алексей Белобородов,

подсудимый:

Когда против меня возбудили дело, доказывал ФСБ, СКР и прокурору края, что в моих действиях нет состава преступления, что эти «Мерседесы» были закуплены по закону. В итоге мне понадобилось полтора года, чтобы с меня сняли обвинение о превышении полномочий. По тем обвинениям, которые мне предъявили, намерен давать показания. В моих интересах — активно участвовать в судебном процессе. В СИЗО есть проблемы с приемом необходимых мне лекарств, не говоря уже о том, чтобы измерить пульс или давление. Я всю жизнь активно во благо государства трудился, у меня есть медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», подарочные часы от президента России Владимира Путина и почетная грамота губернатора Алтайского края за строительство комплекса зданий как раз на ул. Чкалова, 230. А я теперь здесь нахожусь.

Суд не внял ни речам адвокатов, ни самого Белобородова, и оставил экс-чиновника под стражей еще на полгода — до 24 июня 2019 года. По мнению судьи, будучи под домашним арестом, экс-чиновник все-таки будет иметь возможность давить на бывших подчиненных благодаря своему личному влиянию и связям в МВД, а также иным образом препятствовать ходу судебного следствия. Его многочисленные награды и поощрения, а также состояние здоровья не могут быть препятствием для содержание в СИЗО, считает суд.

Судить Алексея Белобородова планируют каждую среду раз в неделю. Заседания могут длиться целый день, заявила судья Наталья Никитина.