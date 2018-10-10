Закрыт на неопределенный срок: суд вынес решение по Дворцу спорта (обновлено)

9 октября Железнодорожный суд Барнаула принял решение по Дворцу зрелищ и спорта. Суд согласился с прокуратурой, что объект так и не стал безопасным: поэтому он должен быть закрыт до устранения всех нарушений.

Заседание началось в 16 часов и продлилось 3 часа. За это время суд изучил результаты осмотра здания, который 27 сентября совместно проводили прокуратура, МЧС, пожарная лаборатория и специалист Минюста. Стороны представили свои позиции.

Прокуратура уточнила исковые требования: в них теперь фигурируют семь нарушений (изначально было 16). Остались самые серьезные: пожароопасный подвесной деревянный потолок, загроможденные пути эвакуации, неисправная пожарная сигнализация и система пожаротушения. После проверки к ним прибавились еще некоторые новые: например, пластиковые двери в помещениях СШОР и необорудованные сигнализацией тамбуры.

В Барнаульском Дворце зрелищ и спорта. 5 июля 2018 года Дмитрий Лямзин

Ответчики возражали против требований ведомства. Представители собственника и арендатора уверяли, что ряд требований уже выполнили, а еще часть устранимы. Против новых претензий юристы выступили из-за того, что они не были заявлены ранее. «Это затягивает процесс, новые требования должны быть в новом иске», — говорили ответчики.

Специалист Алтайской лаборатории судебной экспертизы Минюста в целом остался при своем мнении: Дворец может эксплуатироваться в таком виде несмотря на то, что здание частично не соответствует даже СНиПам 1962 года. Ответчики принесли в суд старый документ, который разрешает введение Дворца в эксплуатацию.

Специалисты МЧС были солидарны с прокуратурой. «Либо приводите здание в соответствие с проектом, либо соблюдайте новые нормы», — заявил представитель пожарного ведомства Антон Чистоклетов.

Что решил суд?

После прений сторон суд удалился в совещательную комнату на два часа. Решение судья начала зачитывать уже в 20.30. Эксплуатацию объекта, включая подвальные помещения, запретили до устранения нарушений.

Судья также отметила, что здание нужно привести в соответствие с действующим законодательством. То есть, СНиПы, действовавшие на момент постройки здания, ответчикам применять не разрешили.

После заседания представители собственника и арендатора здания заявили, что решением недовольны. Их крайне удивило, что суд не прислушался к их доводам. Свои дальнейшие действия они комментировать не стали.

Решение вступает в силу в течение 15 дней. Однако любая из сторон может подать апелляцию. Как рассказали altapress.ru в Железнодорожном суде, мера пресечения будет действовать по вступление решения суда в законную силу — то есть, Дворец спорта в любом случае будет закрыт.