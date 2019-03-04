Как отменили крепостное право в России и почему сразу не получилось

3 марта (19 февраля по старому стилю) 1861 года Александр II подписал манифест об отмене крепостного права в России. Событие, в котором так нуждалось государство, не впечатлило ни крестьян, ни помещиков. Как со свободой пришла временная обязанность и долги перед государством — разбирался altapress.ru.

Причины отмены крепостного права

Александр II Wikipedia.org

Во второй четверти XIX века у России накопилось достаточно причин для отмены крепостного права. Во первых, сложившееся в стране положение дел шло вразрез активным развитием стран Европы. Там после промышленной революции технический прогресс ушел значительно дальше. Перемен требовали так же финансовые, политические и социальные системы. Не дай крестьянам свободы — велика была вероятность потерять свое влияние на мировой арене.

Во вторых, экономические возможности государства буквально иссякли, сообщает История.рф. Во многих губерниях крестьян все еще принуждали к оплате барщины (когда крестьянин арендует участок помещика, а платит своим трудом). И только в центральной части страны губернии переходили на оброки — денежные или натуральные «отчисления».

Производительность барщинного труда упала и помещики начали терпеть большие убытки. Их попытки повысить доход успехом не увенчались. Наступил кризис помещичьего хозяйства.

Условия свободы крестьян

Реформу начали готовить с начала 1857 года. Александр II создал Секретный комитет. С его помощью удалось определить механизмы отмены крепостного права. Дело сдвинулось с мертвой точки. Высший совещательный орган рассматривал несколько вариантов реформы: крестьяне могли получить абсолютную свободу или же частичную зависимость от помещиков. В первом случае крестьян наделили бы землей, за которую брали большой выкуп. Во втором — крестьянам могли дать небольшие наделы и заставить на невыгодных условиях арендовать землю у помещика.

В начале 1857 года комитет переименовали — «секретный» комитет стал «главным». К октябрю 1860 года работа по подготовке реформы завершилась. Обсуждение перешло на высший уровень: в Главный комитет по крестьянскому делу, а после — в Государственный совет.

Манифест об освобождении

Заседание Государственного совета по реформе продолжалось почти 20 дней, до 1 марта 1861 года. Подписание манифеста назначили на 3 марта. Дату выбрали не случайно — ровно шесть лет назад, в 1855 году, на престол взошел Александр II.

В этот день император подписал сразу два документа из 17 актов: «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта» и «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Тогда же учредили новый комитет — «об устройстве сельского хозяйства», отслеживающий исполнение этих нововведений, сообщает meduza. io

После отмены крепостного права

3 марта подарило крестьянам личную свободу. Некогда крепостной получал возможность свободно распоряжаться своей личностью. У него появились гражданские права: переходить в другие сословия, заключать от своего имени имущественные и гражданские сделки и даже открывать предприятия.

С землей все обстояло сложнее. Крестьяне получали наделы в пользование, за это их обязывали отбывать барщину или платить оброк, которые, по результатам реформы, возросли. В течении 49 лет они не могли отказаться от «аренды».

При желании землю можно было выкупить, и государство для этого предлагало свои условия. На момент сделки правительство вносило за крестьян 80% от суммы платежа помещикам. После этого крестьяне 49 лет должны были отчислять государству 6% от выкупной суммы каждый год. В итоге крестьяне суммарно уплачивали 294% выкупной ссуды. В современных терминах, крестьяне выплачивали кредит на срок 49 лет под 5,6% годовых, пишет wiki.

Были крестьяне, которым доставались небольшие наделы. Если земли были меньше установленной в регионе нормы, помещик мог «прирезать» недостающую площадь. Делалось это исключительно за счет крестьянских земель. Если надел был больше установленной площади, землю урезали. Помещик забирал «лишнее» в пользу своих или недостающих крестьянских территорий. «На практике это привело к тому, что отрезание земли стало правилом, а прирезки исключением. Тяжесть „отрезков“ для крестьян состояла не только в их размерах. В эту категорию часто попадали лучшие земли, без которых нормальное ведение хозяйства становилось невозможным», пишет hist.msu.ru.

Отказ от земли

Крестьяне имели право отказаться от положенного теперь по закону полевого надела, но это было для них не выгодно. После отказа помещики предоставляли им бесплатные участки размером в 4 раза меньше, чем те, которые бы они выкупали. При этом доставшиеся им земли зачастую были не плодородны. Крестьян переселяли на территории без водоемов, лесов, загонов. Через выданные территории могли проходить помещичьи земли, так крестьян вынуждали арендовать «мешающие» их хозяйству площади.

Так или иначе, крестьянская зависимость в стране оставалась. Даже у «дворовых людей», которым разрешили стать свободными без выкупа каких либо земель: в течение двух лет «дворовые слуги» продолжали находиться в абсолютной зависимости от помещика, без собственных средств к существованию.