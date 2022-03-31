1 апреля
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Жизнь

Табак для самокруток заканчивается в России

В российских табачных магазинах столкнулись с сокращением ассортимента табака для самокруток, сообщает «Коммерсант».

Сигарета.
Сигарета.
СС0.

Около 70% табака для этих целей поставлялось из стран Евросоюза, сообщают специалисты на табачном рынке. В дистрибуторе RusTobacco также подтвердили нехватку табака.

Перебои с поставками могут быть связаны с ограничением логистики с Европейским союзом, полагает председатель совета директоров Погарской сигаретно-сигарной фабрики Игорь Моисеев.

Основными поставщиками табака для самокруток в РФ были Германия, Дания и Нидерланды, а большая часть грузов перевозилась автомобильным транспортом через Белоруссию, уточнил он.

В RusTobacco предположили, что на перестройку логистики может уйти не один месяц.

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