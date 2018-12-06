Телеведущий Киселев проведет рэп-фестиваль на гигантском нудистком пляже

«Рэп невозможно запретить так же, как невозможно запретить мат. Это явление культуры, с которым мы имеем дело. Ситуация, в которую я попал с рэпом, вызвала очень большой хайп. Эта тема не оставляет мне иных шансов, кроме как сделать рэп-фестиваль в Коктебеле. Загремит крупнейший в России рэп open air. Мы сделаем прямо на нудистском пляже в Коктебеле. Как известно, там же всегда был крупнейший нудистский пляж»", — заявил Киселев.
Он отметил, что в России многие рэп-фестивали похожи на однодневные концерты. Журналист намерен организовать масштабное многодневное событие.
Ранее Дмитрий Киселев в авторской программе «Вести Недели» на «Россия-1» заступился за рэпера Хаски, который недавно отбыл четверо суток административного ареста. В выпуске он также зачитал стихи Владимира Маяковского под бит.
6 декабря в Госдуме пройдет круглый стол с рэперами Птаха, Маста Эйси, Бледный и Рома Жиган.