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Телеведущий Киселев проведет рэп-фестиваль на гигантском нудистком пляже

Телеведущий Дмитрий Киселев рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что организует рэп-фестиваль на нудистском пляже в Коктебеле в августе-2019.

Дмитрий Киселев.
Дмитрий Киселев.
www.youtube.com

«Рэп невозможно запретить так же, как невозможно запретить мат. Это явление культуры, с которым мы имеем дело. Ситуация, в которую я попал с рэпом, вызвала очень большой хайп. Эта тема не оставляет мне иных шансов, кроме как сделать рэп-фестиваль в Коктебеле. Загремит крупнейший в России рэп open air. Мы сделаем прямо на нудистском пляже в Коктебеле. Как известно, там же всегда был крупнейший нудистский пляж»", — заявил Киселев.

Он отметил, что в России многие рэп-фестивали похожи на однодневные концерты. Журналист намерен организовать масштабное многодневное событие.

Ранее Дмитрий Киселев в авторской программе «Вести Недели» на «Россия-1» заступился за рэпера Хаски, который недавно отбыл четверо суток административного ареста. В выпуске он также зачитал стихи Владимира Маяковского под бит.

6 декабря в Госдуме пройдет круглый стол с рэперами Птаха, Маста Эйси, Бледный и Рома Жиган.

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