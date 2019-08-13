Тема благоустройства дворов поднималась на личном приёме Александра Романенко.

Жительница Барнаула Елена Карнакова на личном приёме Секретаря Алтайского реготделения «Единой России», председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания Александра Романенко обратилась с вопросом по благоустройству двора у её дома в центре города. По её словам, во время дождя дорога полностью уходит под воду. Поэтому она решила узнать у секретаря реготделения, как можно подать заявку на включение двора в партпроект «Городская среда». Также Елена Карнакова поинтересовалась вопросом финансирования работ.

Как рассказал Александр Романенко, в 2019 году в Алтайском крае будет благоустроено 269 дворов, из них 83 — в Барнауле. На многих объектах работы уже идут. Секретарь реготделения «Единой России» также сообщил, что всего благоустройства ждут 1712 дворов — именно столько включено в паспорт проекта. Но, напомнил Романенко, на данный момент ещё не решён вопрос, будет ли федеральное финансирование для дворовых территорий, или в «Городской среде» оставят только общественные пространства.

— Проект «Городская среда» стал одним из самых востребованных среди жителей. Вопросом сохранения федерального финансирования для дворов мы всерьёз озабочены. Мы обсуждали это на совещании с главами городов в начале августа. Жители просят нас, чтобы благоустройство дворов не останавливалось, — говорит Романенко. — Надеемся, нам вместе с правительством Алтайского края удастся убедить в этом федеральный центр.

Секретарь реготделения сказал, что партпроект «Городская среда» поможет Елене Карнаковой и другим жителям оформить заявку на включение их двора в программу.