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«Теперь я точно буду энергетиком!»: дети работников Барнаульской ТЭЦ-2 узнали, как создают энергию

Династии энергетиков в СГК — не редкость, ведь желание продолжить профессию мамы или папы закладывается ещё в детстве. Родители этому только рады. Но что такое работа в энергетике? Понять это можно только оказавшись на предприятии и изнутри увидев, как работает станция.

Дети работников Барнаульской ТЭЦ-2 узнали, как создают энергию.
Дети работников Барнаульской ТЭЦ-2 узнали, как создают энергию.
Фото: архив компании СГК

В последний день весенних школьных каникул на Барнаульской ТЭЦ-2 побывали дети сотрудников станции. Они смогли увидеть, где с утра до вечера, а иногда и ночью пропадают родители и увидели своими глазами каждый этап рабочего процесса станции.

С чего начинается работа любого технического специалиста на большом производстве? Со знаний техники безопасности, конечно! Поэтому для подрастающего поколения экскурсия тоже началась с инструктажа. Дальше, примерив каски, ребята примерили и сам образ энергетика.

Дети работников Барнаульской ТЭЦ-2 узнали, как создают энергию.
Дети работников Барнаульской ТЭЦ-2 узнали, как создают энергию.
Фото: архив компании СГК

Экскурсионный маршрут начался с турбинного цеха, основная задача которого — преобразование пара, поступающего из котельного цеха с помощью турбины и генератора в электрическую энергию, а также отпуск тепла для теплоснабжения потребителей. Затем ребятам показали щит управления, где с помощью компьютерной техники удаётся управлять котлами и турбинами станции. Далее по маршруту был котельный цех, масштабы которого впечатляют даже самого искушенного зрителя, и цех топливоподачи — там они не только увидели работу вагоноопрокида и конвейерной ленты, но и оценили масштабы запасов топлива на угольном складе.

Дети работников Барнаульской ТЭЦ-2 узнали, как создают энергию.
Дети работников Барнаульской ТЭЦ-2 узнали, как создают энергию.
Фото: архив компании СГК

Вся экскурсия сопровождалась совсем не детскими вопросами. Ребята спрашивали и про влияние ТЭЦ на экологию, и про дробление угля, и про сложные процессы получения тепловой и электрической энергии.

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