1 апреля
﻿
Жизнь

Тепло и еще теплее. Алтайские синоптики рассказали о погоде в первые дни апреля

Теплую и ясную погоду обещают синоптики Алтайского ЦГМС на первые дни апреля.

Ребенок играет в луже.
Ребенок играет в луже.
CC0

1 апреля в крае днем будет преимущественно без осадков, температура +3… +8 градусов, по южным территориям до +14 градусов. Ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

2 апреля в ночь ожидается −4… +1 градус, также без осадков. Днем потеплеет до +6… +11 градусов в предгорьях ожидается до +16. Ветер сменится на юго-западный, 4−9 м/с с порывами до 16 м/с.

3 апреля будет еще теплее: даже в ночь ожидается плюсовая температура — до +6 градусов. Днем прогнозируют +6… +11 градусов, по югу до +18. По северу местами небольшой дождь Сила и направление ветра существенно не изменятся.

В Барнауле

В столице края 1 апреля ожидается +6… +8 градусов, ветер южный, 5−10 м/с

2 апреля днем будет +8… +10 градусов, ветер юго-западный, 4−9 м/с.

3 апреля термометры покажут +7… +9 градусов, в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6−11 м/с.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость