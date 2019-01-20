Тест. Насколько хорошо вы разбираетесь в религии

20 января — Всемирный день религии. Altapress.ru предлагает проверить, как хорошо вы разбираетесь в религии.

День религии: что известно о празднике

По инициативе ООН Всемирный день религии с 1950-го каждый год отмечают в третье воскресенье января. Главная идея праздника — религия должна служить причиной для единения, пишет calend.ru.

В мире существует много разных верований. Наиболее крупные среди них: христианство, ислам, иудаизм, буддизм, индуизм.

Как отмечают Всемирный день религии

В разных странах 20 января проходят концерты, семинары и выставки, которые посвящены проблемам установления мира, укрепления взаимопонимания между последователями религий. В этих событиях участвуют представители религиозных общин всех конфессий.