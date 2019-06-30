Тина Канделаки заработала десятки миллионов на косметике

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», телеведущая Тина Канделаки значительно разбогатела. Она является владелицей косметической компании «Сейгл» и лицом линейки AnsaLigy. За 2018 год выручка этой компании выросла в 45 раз и составила примерно 29 млн рублей.

Такие данные были озвучены на вручении премии правительства Москвы для успешных предпринимателей под названием «Прорыв года».

Как сообщает сайт «Ритейл.ру», косметика AnsaLigy была запущена в 2016 году. А осенью прошлого года телеведущая стала основным владельцем ООО «Сэйгл». С этого же периода в ее бизнес начал инвестировать бывший вице-президент Mail.ru Group Александр Кабаков.

Тина Канделаки,

телеведущая

Сначала мы произвели продукцию примерно на 1 млн рублей, и тут начался «космос»: не успевали заказать небольшую партию, как она заканчивалась. Прямо сейчас я вижу как поступают один за другим платежи покупателей в нашей CRM.

Тина Каделаки выступила и на Петербургском международном экономическом форуме, где представила линейку AnsaLigy. Она заявила, что до конца лета планируется запустить платформу для продаж косметики по подписке.

Напомним: телеканал «Матч-ТВ» входит в группу «ГазпромМедиа». Он начал свое вещание в ноябре 2015 года и несколько лет был убыточным.

В августе прошлого года Тина Канделаки заявила, что «Матч ТВ» по итогам первого полугодия вышел на операционную прибыль, а весь спортивный сегмент «ГазпромМедиа» досрочно выполнил стратегический план по выходу на операционную безубыточность".