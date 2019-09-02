Топовый российский боксер отдыхает в «бомбовском месте» на Алтае

Ковалев отдыхает с женой и детьми. По дороге на Телецкое он снял деревенские виды и отметил, что дома в селе то большие, то маленькие: «вот такой разнокалиберный народ в российской глубинке».
В следующих stories боксер показал малиновый закат над гладью озера. На утро спортсмен решил отправиться на пробежку.
«Какой кайф бежать по алтайскому лесу. Тишина, птички поют», — комментирует Ковалев.
Комментаторы в Instagram советуют ему также обратить внимание на небо. На Алтае оно особенно звездное, отмечают подписчики.
«Орехов там набери, трав там разных, у шаманов узнай рецепты … И все Канелло в ауте будет, тогда и Уорд заикаться начнёт», — советуют поклонники.