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1 июля
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Жизнь

«Товарищ, хватит жрать». Алтайский рыбак снял на видео завтрак бобра

Житель Камня-на-Оби во время рыбалки на Козьем острове снял на видео, как бобер лакомился тополиными ветками. Животное находилось в двух-трех метрах от человека и совершенно его не боялось, пишут «Каменские известия».

Бобер.
Бобер.
СС0

«Дело было так. Решил сплавать на вечерний клёв за Козий остров, посидеть, так сказать, на червячка порыбачить. Спустился по течению, заякорился, закинул снасти, сижу жду. Тишина, птички щебечут, ну, в общем, благодать. И вдруг эту тишину прервал этот зверюга бобр, прыгнув с берега в воду. Тут я достал телефон и начал снимать, зверь оказался совсем непуганым и не обращал на меня никакого внимания. Наелся тополя и уплыл восвояси», — цитирует издание Алексея Шепеткина.

По словам мужчины, бобры во время рыбалки встречаются, но чтобы так близко — впервые.

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