«Товарищ, хватит жрать». Алтайский рыбак снял на видео завтрак бобра

«Дело было так. Решил сплавать на вечерний клёв за Козий остров, посидеть, так сказать, на червячка порыбачить. Спустился по течению, заякорился, закинул снасти, сижу жду. Тишина, птички щебечут, ну, в общем, благодать. И вдруг эту тишину прервал этот зверюга бобр, прыгнув с берега в воду. Тут я достал телефон и начал снимать, зверь оказался совсем непуганым и не обращал на меня никакого внимания. Наелся тополя и уплыл восвояси», — цитирует издание Алексея Шепеткина.