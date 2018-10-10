Три котельных в Барнауле будут замещены мощностями ТЭЦ

Теплосетевое подразделение СГК в Барнауле ведет работы по двум крупным инвестиционным проектам. Энергетики создают технические условия для переключения потребителей трех котельных на централизованное теплоснабжение.

Потребители котельных по ул. 6-я Нагорная, 11-г, ул. Змеиногорский тракт, 112-а и ул. Павловский тракт, 49/1 будут получать тепло и горячую воду от Барнаульской ТЭЦ-3. Суммарные затраты на реализацию этих проектов составят более 281,1 млн рублей.

Для переключения потребителей и последующего закрытия котельных СГК провела техническое перевооружение участков магистральной тепловой сети. Участок трубопровода протяженностью 660 метров был заменен на новый с увеличением диаметра тепловой сети с 300 до 500 мм. Построили 700 метров тепловых сетей по ул.6 Нагорная для объединения котельной и тепловыми сетями контура Барнаульской ТЭЦ-3. В настоящее время строится временная насосная станция. До конца года необходимо дополнительно проложить 1400м тепловой сети и выполнить реконструкцию насосной станции с установкой нового оборудования.

Тепло от этих двух источников сейчас получают детский сад, школа, 5 больниц, 8 краевых учреждений, 4 федеральных, 12 административных зданий, 70 частных домов и 14 многоквартирных.

Подключение потребителей котельной на Павловском тракте потребует строительства тепловой сети диаметром 150 мм и протяженностью 450 метров. Работы уже ведутся. Благодаря этому потребителями ТЭЦ-3 станут школа, федеральное учреждение, 9 административных зданий и 12 многоквартирных домов.

Александр Гросс,

директор теплосетевого подразделения СГК:

Работы, которые могли повлиять на теплоснабжение потребителей, мы уже выполнили. Еще до начала отопительного периода. Сейчас мы достраиваем сети и уже после этого начнем подключать объекты к ТЭЦ-3. В итоге реализация этого проекта даст горожанам гарантированное качество теплоснабжения и позволит снизить вредные выбросы, особенно в нагорной части города.

Технические работы по двум проектам планируется завершить к 15 декабря.