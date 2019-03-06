ТРЦ «Огни» исполнит женское желание

Для того чтобы исполнилось именно твое желание нужно сделать следующее:
- С 6 по 8 марта придти на фуд-корт ТРЦ «Огни» и найти фотозону с волшебной коробкой желаний
- Положить в коробку листок с указанием вашего желания, ФИО и контактного телефона. Принимать участие могут представительницы прекрасного пола абсолютно любого возраста.
- Подождать до 10 марта 2019 года! Именно тогда администрацией ТРЦ будет выбрано одно самое женское желание.
И, конечно, это еще не все!
Записывайтесь на уникальные мастер-классы по стилю, которые пройдут 8 марта в ТРЦ «Огни»:
- 16.00 — мастер-класс «Капсульный гардероб» от стилиста магазина COSMO Ольги Маниной
- 16.30 — мастер-класс «Модные детали вашего образа», мастер-класс по выбору очков и сумочек от стилиста Юлии Шадриной
Регистрация на мастер-классы обязательна, пишите администратору в группе торгового центра Вконтакте.