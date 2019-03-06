ТРЦ «Огни» исполнит женское желание

Для того чтобы исполнилось именно твое желание нужно сделать следующее:

С 6 по 8 марта придти на фуд-корт ТРЦ «Огни» и найти фотозону с волшебной коробкой желаний Положить в коробку листок с указанием вашего желания , ФИО и контактного телефона. Принимать участие могут представительницы прекрасного пола абсолютно любого возраста. Подождать до 10 марта 2019 года! Именно тогда администрацией ТРЦ будет выбрано одно самое женское желание.

И, конечно, это еще не все!

Записывайтесь на уникальные мастер-классы по стилю, которые пройдут 8 марта в ТРЦ «Огни»:

16.00 — мастер-класс «Капсульный гардероб» от стилиста магазина COSMO Ольги Маниной

16.30 — мастер-класс «Модные детали вашего образа», мастер-класс по выбору очков и сумочек от стилиста Юлии Шадриной

Регистрация на мастер-классы обязательна, пишите администратору в группе торгового центра Вконтакте.