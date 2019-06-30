В одном из районов Барнаула нашли многочисленные свалки на территории в 14 соток

За прошедший период 2019 года прокуратура обнаружила 11 нарушений в сфере обращении с отходами. Ведомство внесло 3 представления администрации района за несанкционированные свалки, которые находились, в частности, на ул. Крупской, пр. Строителей, в микрорайоне Осипенко.
Наталья Осипова,
старший помощник прокурора Железнодорожного района:
В ходе проверки выяснилось, что администрация района не должным образом исполняет обязанности по ликвидации несанкционированных свалок мусора на территории района. Устранение свалок находится на контроле.
Также прокуратура возбудила 4 дела об административных нарушениях против предпринимателей. Установлено, что должностные лица организаций не прошли соответствующее обучение, в организациях отсутствуют паспорта на опасные отходы, не ведется учет образующихся отходов.
За нарушения предпринимателям грозит штраф до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.