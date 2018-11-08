Цифровое неравенство: Матвиенко бьет тревогу из-за ликвидации аналогового телевещания

«Кроме того, надо посмотреть, как законодательно дать право субъектам РФ поддерживать незащищенные слои населения, потому что спутниковая приставка дорого стоит, пенсионеры себе не смогут позволить этого», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты 7 ноября.
Так Матвиенко отреагировала на слова главы комиссии Совфеда по развитию информационного общества Людмилы Боковой, которая напомнила, что в текущем году заканчивается действие программы «Развитие телевещания в РФ на 2009−2018 гг.», в связи с чем прекращается ее финансирование из федерального бюджета и планируется отключение аналогового наземного эфирного вещания с 10 января 2019 года, пишет «Интерфакс».
«В результате более 800 тыс. домохозяйств не будут иметь доступ к цифровому эфирному вещанию, что составляет 1,4% общего числа домохозяйств на территории РФ», — сказала Бокова.
Проблема региональных телеканалов
Сенатор отметила, что есть проблема с распространением региональных телеканалов (их более 70). «Отключение аналогового вещания еще больше усугубит проблему распространения таких телеканалов», — сказала Бокова.
По ее словам, и эксперты, и регионы высказали позицию за то, чтобы все-таки поэтапно отключать аналоговой сигнал эфирного вещания.
«Очень важно проработать возможные меры по поддержке незащищенных слоев населения в части приобретения комплектов оборудования, которые обеспечат прием сигнала спутниковых операторов связи», — отметила Бокова.
На сегодняшний день у регионов недостаточно правовых и экономических возможностей для решения этой проблемы.
Обращения из регионов
Матвиенко, в свою очередь, отметила, что Совет Федерации получает много обращений из регионов по этой проблеме.
«Проблема очень сложная, это цифровое неравенство… Будет большое недовольство людей, и надо действительно принимать меры для выравнивания ситуации», — сказала спикер.
«Не породить напряжение»
Матвиенко поручила профильным комитетам и комиссиям верхней палаты разработать комплексные предложения по правовым, законодательным и организационным мерам, «которые надо принять в оставшееся время, чтобы не породить напряжение».
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) допускают напряжение в обществе и на рынке из-за перехода России на цифровое телевидение.
В течение ближайших дней соответствующее обращение сенаторов в правительство должно быть готово.
В России с 2009 года идет программа перехода с аналогового телевещания на цифровое. На 2019 год финансирование аналогового вещания в госбюджете не предусмотрено.
Может вмешаться президент
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков сказал на заседании, что у правительства очень жесткая позиция по данному вопросу на данный момент и, скорее всего, потребуется личное вмешательство Матвиенко в сложившуюся ситуацию.
«Если потом будет необходимо, обратимся к президенту», — сказала на это спикер СФ.
Черные экраны
На конец 2018 года до 30% телевизоров (до 33,7 млн) в домах россиян способны принимать только сигнал аналогового телевидения, говорится в экспертном заключении, подготовленном по запросу Минпромторга РФ.
Это означает, что, если в России отключат аналоговое телевидение, то миллионы россиян могут остаться с «черными экранами» телевизоров.