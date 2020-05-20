Весну не закрыть. Цветущий Барнаул на снимках из соцсетей

Пандемия коронавируса не дает в полной мере насладиться просыпающейся природой. Пока все (или не все) сидят дома, в Барнауле распускаются первые цветы. Altapress.ru собрал подборку «цветущих» снимков из соцсетей специально для тех, кто ушел на самоизоляцию, когда на улице еще лежал снег.