Весну не закрыть. Цветущий Барнаул на снимках из соцсетей

Пока кто-то оставался дома, в Барнауле сменилось аж два сезона — пришла быстрая и теплая весна, а за ней подоспело и жаркое лето. Не верите? Смотрите!
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Пандемия коронавируса не дает в полной мере насладиться просыпающейся природой. Пока все (или не все) сидят дома, в Барнауле распускаются первые цветы. Altapress.ru собрал подборку «цветущих» снимков из соцсетей специально для тех, кто ушел на самоизоляцию, когда на улице еще лежал снег.
Пока кто-то оставался дома, в Барнауле сменилось аж два сезона — пришла быстрая и теплая весна, а за ней подоспело и жаркое лето. Не верите? Смотрите!
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter