Ту би-Шват 2019: что такое Новый год деревьев и как его отмечают

В 2019 иудейский праздник Ту би-Шват отмечают 21 января. Его отмечают 15 числа месяца Шват по еврейскому календарю, по григорианскому дата каждый год меняется. По-другому Ту би-Шват называют Новый год деревьев. Рассказываем, что это значит и как его отмечают.

Что за праздник Ту би-Шват?

Существует предание, что когда деревья увидели праздник Новый год, который Бог даровал людям, они попросили, чтобы и им Господь установил такой же день.

Тора предписывает, чтобы ежегодно каждый еврей отдавал десятую часть урожая плодов в пользу бедняков и священников. Причем отделять десятину урожая одного года за счет десятины урожая другого года запрещено.

Из-за этого правила и установили начало Нового года для деревьев. Считается, что 15 число месяца Шват — пограничная дата: большинство зимних дождей yже выпало, и деревья начинают оживать. С этого дня yрожай относится yже к следующему годy.

Виноград. Вино СС0

Как отмечают Ту би-Шват ?

В Ту би-Шват семья собирается вокруг стола, покрытого белой скатертью. Горят свечи, на столе много фруктов, стоят цветы и кувшины с белым и красным вином.

По одному обычая, едят 7 видов плодов — пшеницу, ячмень, виноград, инжир, гранаты, маслины и финики. Согласно другому, в Ту-би-Шват надо попробовать 15 разных сортов фруктов.

В 20 веке Ту би-Шват стал общепризнанным праздником посадки деревьев.

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