Турицы: что это за праздник и почему в этот день проверяли мужчин на стойкость

19 января — славянский праздник турицы. В этот день предки почитали тотемное животное — тура — и устраивали для мужчин испытания. Рассказываем, что делали в Турицы и как в разных культурах почитали быка.

Что такое турицы

Праздник Турицы закрывает Велесовы Зимние святки и посвящен туру — древнейшему животному, в котором воплощается союз богов Велеса и Перуна. Славяне верили, что тур обладает магической силой. Согласно мифологии, тур — это сын Велеса и Макоши, покровитель пастухов, скоморохов и будущих воинов. У славян тур покровительствует также веселью и пляскам, пишет calend.ru.

Предки брали пример с этих грозных животных, которые готовы были всегда защитить стадо. В древности дикие быки были символом храбрости и чести. Из их рогов делали луки, кубки и рожки, в которые трубили во время воинских походов.

«В период зимнего солнцестояния, январе или апреле начинались Велесовы дни, символом которых была маска быка (тура). Подобную морду можно увидеть на подвесках из древнерусских курганов. Бык был традиционным жертвенным животным славян. На русском Севере быка приносили в дар Илье Пророку (вместо Перуна). Старинный обряд турицы описан у белорусов и южных славян. Культ быка (буй-тура, яр-тура) — это культ ярой жизненной силы» (статья Валентины Семеновой «Зеркальные бляхи как явление русской художественной металлопластики»)

Другие народы также почитали быка.

К примеру , на Крите существовали ритуальные игры — сражения с быком. У древних греков бык был связан с символикой Громовержца. В мифе Зевс обратился в быка , чтобы похитить красавицу Европу. Во время древнегреческого праздника Буффоний убивали быка , съевшего жертвенный хлеб.

на Крите существовали ритуальные игры — сражения с быком. У древних греков бык был связан с символикой Громовержца. В мифе Зевс обратился в быка чтобы похитить красавицу Европу. Во время древнегреческого праздника Буффоний убивали быка съевшего жертвенный хлеб. Римляне приносили быка в жертву богу Юпитеру , которого иногда изображали как быка , говорится в научной статье «Мифологический символ как специфическая категория культуры» Елены Яковлевой.

которого иногда изображали как быка говорится в научной статье «Мифологический символ как специфическая категория культуры» Елены Яковлевой. В Индии считалось , что голова быка и его рога отгоняют нечисть.

что голова быка и его рога отгоняют нечисть. Обычай пить из бычьих рогов на Руси и Кавказе символизирует древнюю магию , оберег от яда и зла.

оберег от яда и зла. В древнеиранской и древнеиндийской традициях бык — образ лунного божества.

Зима. Солнце. Снег СС0

Что делали в Турицы

В этот день гадают на весь будущий год. 12-й день зимних святок соответствует 12 месяцу года. Гадать начинали с наступлением темноты. Было принято собирать снег. Им отбеливали холстины, а также бросали в колодец.

Славяне проводили обряд юношеских посвящений в мужчины. Молодой человек должен был проявить воинскую отвагу и завалить своего первого тура. Этим обрядом юное поколение учили нападать и обороняться, проявлять стойкость, выносливость, храбрость, защищать слабых и находить слабое место у противника.

Академик Борис Рыбаков в монографии «Язычество Древней Руси» описывает ритуальные игры Турицы: парни наряжались быками и старались боднуть девушек в «непотребное» место. Эта игра указывала на плодовитость быка.

Турицы — это также пастуший праздник. В этот день община приглашала к себе пастуха, чтобы договориться с ним о работе. В праздник пастухи должны ставить на общий стол хмельные напитки, а община — еду. Праздником отмечали сговор с пастухом. Считалось, что тур помогает пастухам в их деле и защищает коров и телят от болезней.