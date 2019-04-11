Тяжелая артиллерия. Митрополит Сергий встал на защиту проекта барнаульского собора

На очередной градостроительный совет по эскизу храма у парка «Солнечный ветер» пришел сам митрополит Сергий. Ему уступили место во главе стола, а после единодушного одобрения эскиза проекта с почтением проводили. Робкие комментарии и слова критики владыка опротестовал.

Напомним, что проект храма представили градосовету в январе. Он получил солидную порцию критики: вместо заявленного кафедрального собора Спаса Нерукотворного архитекторы представили «рядовую церковь». Также совет усомнился в том, что храм в принципе нужен на территории парка и его смущала перспектива вырубки деревьев.

Очередной градосвет по эскизу храма начался с доброжелательного приветствия. Глава Алтайской митрополии Сергий за руку поздоровался с членами градосовета, в том числе Сергеем Деминым, замом мэра по градостроительству и земельным отношениям и Сергеем Боженко, замом директора МКУ «Архитектура». Владыку усадили во главе стола градосовета.

Градосовет по эскизу храма. Altapress.ru

Как изменился проект

Архитекторы изменили расположение здания храма и место основного входа, убрали с территории собора детские площадки. От ул. Петра Сухова до развлекательного парка территорию должна разделить аллея.

Для озеленения площадки архитекторы пригласили специалистов из НИИ Лисавенко. Они заключили, что парк в основном зарос диким кленом. Для строительства здания и благоустройства его вырубят, частично заменив березами и елями.

Градосовет по эскизу храма. Altapress.ru

Вместо пандусов для маломобильных групп населения в задней части храма предусмотрены специальные подъемники для колясок.

Мнения градосовета

Члены градосовета единодушно отметили, что представленный эскиз стал лучше. Разработчикам лишь предложили расширить диагональную аллею и спроектировать зеленую зону с территорией храма. Архитектор Владимир Золотов настаивал, что «в данной градостроительной ситуации есть возможность канонического размещения храма. Это улучшит застройку проспекта Ленина, подчеркнет структуру парка».

Вопросы о целесообразности его размещения в парке и об архитектуре здания не поднимались.

Ответ митрополита Сергия

Градосовет по эскизу храма. Altapress.ru

Регламент градостроительного совета дает возможность заказчику прокомментировать проект. Митрополит Сергий заявил, что он абсолютно не согласен с замечаниями:

Погоня за географической правильностью (размещения храма, — прим. ред.) не закреплено каноническими и тем более архитектурными нормами. Есть одна норма: в архитектуре должно преобладать золотое сечение. Любая асимметрия вызывает у человека чувство душевной неуспокоенности. Смещение храма приведет к тому, что мы аллею ветеранов начнем «давить».

Что в итоге решили

Так как особых замечаний к проекту не было, его приняли. Воздержался только Золотов. И зря, как заметил митрополит.

А в конце он так объяснил свое присутствие на градосовете:

Если хочешь, чтобы что-то получилось, нужно самому двигаться. Поэтому пришел, чтобы довести дело до логического конца. Если хочешь что-то хорошо сделать, сделай сам. Желаю вам божиего благословения.

Сергей Демин лично проводил митрополита за дверь зала заседания.