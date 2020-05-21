У 49 человек в алтайской больнице скорой помощи нашли коронавирус

У 38 медиков и 11 пациентов краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтвердились положительные результаты на коронавирус, сообщили 21 мая в оперативном штабе.

Первый случай выявили у пациентки отделения реанимации. Во время лечения в больнице женщине поставили диагноз пневмония и взяли анализ на коронавирус. После положительного результата ее перевели в госпиталь Горбольницы № 5.

Все остальные заразились по контакту.

В зависимости от степени тяжести, медиков госпитализировали в ковидные госпитали Барнаула или направили на амбулаторное домой.

Тестирование продолжается, его проходят все медицинские работники больницы и контактные с ними лица.

Сейчас больница находится на карантине, который будет действовать 14 дней. Все будут оставаться в больнице до его окончания. В связи с этим в БСМП временно прекращена госпитализация пациентов, их перенаправляют в другие клиники Барнаула.

«В медицинских учреждениях края достаточно мощностей, чтобы обеспечить жителям края и города Барнаула качественную помощь», — сообщила зампред правительства региона Ирина Долгова.

Куда отправляют пациентов

Основную часть пациентов возьмет на себя Краевая клиническая больница, также жители края будут направляться в кардиодиспансер, Горбольницу № 11, а с 22 мая к этой работе присоединится Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Во всех больницах есть необходимое оборудование и специалисты, чтобы оказать квалифицированную медпомощь.

Обращение правительства

Правительство Алтайского края просит жителей с пониманием отнестись к действующим ограничениям планового приема пациентов в медучреждениях региона.

В случае преждевременного его снятия такие очаги, как в краевой больнице скорой медицинской помощи, которая, к слову, не может не принимать больных, могут повторяться.