У работника Алтайского шинного комбината выявили коронавирус. Заводчан отстраняют от работы

Региональное управление Роспотребнадзора выдало комбинату предписание по факту выявления заражения.
«От работы в цехе, где трудится заболевший, отстраняются все контактные лица, они подлежат обследованию. Предписано провести заключительную дезинфекцию в цехе», — рассказали в оперштабе.
Роспотребнадзор также обязал руководство комбината обеспечить контроль выполнения противоэпидемических мероприятий.
«Входной фильтр с термометрией, обработку рук антисептиками на входе, отстранить от работы сотрудников с клиникой, ограничить контакты между работниками цехов и отделов», — уточнили меры в оперштабе.
Напомним, ранее в Барнауле закрыли на карантин студенческое общежитие № 3 Алтайского медуниверситета.