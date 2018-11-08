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Жизнь
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Ученые назвали диету, которая помогает похудеть и не набрать вес снова

Ученые пришли к выводу, что средиземноморская диета с низким содержанием калорий способствует снижению массы тела и уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с избыточным весом и метаболическим синдромом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress.

Магазин продуктов. Овощи.
Магазин продуктов. Овощи.
СС0

Средиземноморская диета подразумевает употребление большого количества свежих овощей и фруктов, бобовых, орехов, семян, хлеба из муки грубого помола и макаронных изделий на основе зерновых культур. На этой диете сокращают потребление красного мяса и отдают предпочтение рыбе и морепродуктам.

В исследовании участвовали больше 600 пациентов от 55 до 75 лет. Они страдают метаболическим синдромом и имеют лишний вес.

33,7 процента пациентов, которые перешли на средиземноморскую диету и занимались физическими упражнениями, спустя год похудели не меньше, чем на пять процентов от исходной массы тела. Ученые подчеркнули, что положительная динамика со временем сохранялась.

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