Ученые назвали главную опасность зимних морозов

Холод оказывает существенное влияние на здоровье человека и может привести к смерти, заявили специалисты Китайского центра по контролю и предотвращению заболеваний. Об этом сообщает сайт 5-tv.ru со ссылкой на China Daily.

Чтобы прийти к таким выводам, исследователям пришлось изучить около двух миллионов естественных смертей в период с 2013 по 2015 годы в более 270 городах Китая. Результаты исследования показали, что во многих случаях летальный исход был связан именно с низкими температурами.

Специалисты говорят, что холод приводит к изменениям в нервной системе человека, воздействует на давление и может повлиять на воспалительные процессы в организме.

Ученые предупредили, что последствия переохлаждения могут проявиться не сразу — опасность заболеть сохраняется в течение двух недель.