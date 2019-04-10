Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 апреля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Ученые показали первую в мире фотографию черной дыры

Ученые Европейской южной обсерватории представили первые фотографии горизонта событий черной дыры, находящейся в центре галактики М87, сообщила Lenta.ru.

Первая в мире фотография черной дыры.
Первая в мире фотография черной дыры.
Скриншот с видео Breakthrough discovery in astronomy: press conference

О результатах работы, проделанной с помощью глобальной сети телескопов, названной Event Horizon Telescope, астрономы рассказали на пресс-конференции Европейской комиссии и Европейского исследовательского совета.

Исследователи получили изображение «тени» черной дыры — темной области на фоне видимого излучения, соответствующей горизонту событий. Этот объект располагается в галактике на расстоянии 53 миллиона световых лет от Земли. Кроме того, ученые пытались также получить фотографию компактного радиоисточника Стрельца A*, находящегося в центре Млечного пути и также являющегося черной дырой.

В Event Horizon Telescope входят восемь обсерваторий по всему миру, которые, по словам астронома Майкла Бремера (Michael Bremer), все вместе действуют как один телескоп диаметром 10 тысяч километров. Это позволяет значительно увеличить разрешение получаемых снимков и уровень их детализации.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость