Ученые посчитали, сколько осталось до Судного дня

Стрелки часов показывают 23:58 с января 2018 года, когда их передвинули на 30 секунд вперед. «Это не должно восприниматься как признак стабильности, но стать предупреждением лидерам и гражданам всего мира», — заявила Рейчел Бронсон, руководитель издания, на обложке которого впервые в 1947 году появились часы Судного дня.
Решение о переводе стрелок принимали в том числе 15 лауреатов Нобелевской премии, которые постоянно оценивают возможные глобальные ядерные угрозы, ситуацию с переговорами по разоружению и нераспространением, положение в мирной атомной энергетике, а также климатические риски.
Что такое Часы Судного дня
Часы Судного дня создали в 1947 году американские ученые и редколлегия журнала Bulletin of Atomic Scientists. Изначально наступление полуночи символизировало ядерную катастрофу. Позже подключились другие факторы, в том числе экологические и технологические.