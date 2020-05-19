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Жизнь

Ученые выявили людей, невосприимчивых к коронавирусу

Ученые США и Швейцарии установили, что люди, которые переболели атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивыми к COVID-19. Об этом говорится в журнале Nature.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
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Специалисты выяснили, что заражение новым типом коронавируса, вызывающим острый респираторный синдром, стимулирует выработку антител, нацеленных на белок-«шип» (S-белок), отвечающий за стыковку коронавируса с рецепторами на поверхности клетки.

Одна из разновидностей таких антител — S309 — может эффективно нейтрализовать участки S-белка SARS-CoV-2. То есть люди, перенесшие острый респираторный синдром, могут быть невосприимчивы к новому коронавирусу, пишут «Известия».

По словам авторов исследования, коктейли из таких антител могут применяться при лечении тяжелых форм COVID-19.

Ранее ученые рассказали, можно ли заразиться COVID-19 на пляже, в бане и SPA.

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