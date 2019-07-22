Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 июля 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
115

Уголовное преследование за кражу на энергообъектах

Восемь случаев хищения на объектах энергетики выявлено с начала 2019 года сотрудниками управления безопасности Алтайского филиала Россети Сибирь. Сумма ущерба от противоправных действий лиц, совершивших кражу имущества, составляет более миллиона рублей.

Уголовное преследование за кражу на энергообъектах.
Уголовное преследование за кражу на энергообъектах.
Фото: архив Алтайского филиала Россети Сибирь.

Главной задачей алтайских энергетиков является надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей. Серьезным препятствием к её выполнению являются злоумышленники, наносящие урон электросетевому хозяйству противозаконными действиями, из-за чего потребители остаются без электроэнергии. Повреждённый энергообъект может стать причиной нарушения энергоснабжения социально значимых объектов, больниц, где в это время отсутствие электричества может стоить кому-то жизни!

Сотрудники управления безопасности Алтайского филиала Россети Сибирь регулярно проводят рейды по энергообъектам и пунктам приема лома черных и цветных металлов.

По всем фактам хищений, установленным в 2019 году, направлены заявления в территориальные органы внутренних дел. На их основании проводятся мероприятия по розыску причастных лиц. В настоящее время правоохранительными органами возбуждено восемь уголовных дел.

Например, следствие ведется в селе Бобровка, где неизвестные лица похитили 20 металлических уголков с опор линии электропередачи напряжением 35 киловольт.

Энергетики регулярно напоминают жителям региона, что несанкционированное вмешательство в работу электросетевого комплекса может привести к серьезным последствиям: травмам, ожогам, летальному исходу. О замеченных фактах демонтажа линий электропередачи, появления на объектах энергетики посторонних лиц без соответствующей экипировки (спецодежды) энергетики просят сообщать в местные правоохранительные органы, а также на телефон «горячей линии» Россети Сибирь: 8 800 1000 380.

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость