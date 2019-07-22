Уголовное преследование за кражу на энергообъектах.

Восемь случаев хищения на объектах энергетики выявлено с начала 2019 года сотрудниками управления безопасности Алтайского филиала Россети Сибирь. Сумма ущерба от противоправных действий лиц, совершивших кражу имущества, составляет более миллиона рублей.

Главной задачей алтайских энергетиков является надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей. Серьезным препятствием к её выполнению являются злоумышленники, наносящие урон электросетевому хозяйству противозаконными действиями, из-за чего потребители остаются без электроэнергии. Повреждённый энергообъект может стать причиной нарушения энергоснабжения социально значимых объектов, больниц, где в это время отсутствие электричества может стоить кому-то жизни!

Сотрудники управления безопасности Алтайского филиала Россети Сибирь регулярно проводят рейды по энергообъектам и пунктам приема лома черных и цветных металлов.

По всем фактам хищений, установленным в 2019 году, направлены заявления в территориальные органы внутренних дел. На их основании проводятся мероприятия по розыску причастных лиц. В настоящее время правоохранительными органами возбуждено восемь уголовных дел.

Например, следствие ведется в селе Бобровка, где неизвестные лица похитили 20 металлических уголков с опор линии электропередачи напряжением 35 киловольт.

Энергетики регулярно напоминают жителям региона, что несанкционированное вмешательство в работу электросетевого комплекса может привести к серьезным последствиям: травмам, ожогам, летальному исходу. О замеченных фактах демонтажа линий электропередачи, появления на объектах энергетики посторонних лиц без соответствующей экипировки (спецодежды) энергетики просят сообщать в местные правоохранительные органы, а также на телефон «горячей линии» Россети Сибирь: 8 800 1000 380.