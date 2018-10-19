Из-за массового убийства в Керчи в сети начался флешмоб о влиянии компьютерных игр на психику

Во всем виноваты игры.

Поиграл в Sims и украл лестницу из бассейна.

Поиграл в Minecraft и прокопал землю до лавы.

Поиграл в Papers, please и стал чиновником.

Поиграл в Hearts of Iron и захватил Польшу.

Поиграл в Ведьмака и отвоевал ее обратно.

Поиграл в Subnautica и утонул.