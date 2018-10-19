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Из-за массового убийства в Керчи в сети начался флешмоб о влиянии компьютерных игр на психику

В СМИ ужасающий поступок 18-летнего Владислава Рослякова, который расстрелял студентов и устроил взрыв в колледже в Керчи, связали с компьютерными играми. Пользователи соцсетей скептически отнеслись к этому и запустили ироничный флешмоб, в котором делятся, к чему может привести увлечение видеоиграми.

Геймер. Игра. Консоль
Геймер. Игра. Консоль
СС0

Издание tjournal.ru сообщает, что совладелец регистратора доменов Reg.ru Филипп Гросс-Днепров в эфире «Вести FM» обвинил в жестокости некую игру «Дока 2» (ее нет, но, возможно, эксперт имел ввиду «Доту-2»). По его словам, в ней можно «по 10 минут вынимать людям кишки». А на сайте канала «360» опубликовали разговор со знакомым Владислава Рослякова, который рассказал, что на студента «очень сильно психически повлияла» игра «Метро 2033».

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