«Укротители огня», оживление роботов и песня про Галину: чем МЧС удивило барнаульцев на Дне города

В День города на набережной Барнаула работает множество развлекательных площадок. Необычные и полезные развлечения для горожан подготовило главное управление МЧС по Алтайскому краю. Спасатели развернули настоящую палатку, привезли технику и даже спели.

Всем гостям площадки предлагали проверить свои знания по оказанию первой помощи на специальных роботах и попробовать их «оживить», познакомиться с «укротителями огня» — пожарной и спасательной техникой (ретроавтомобили и современные, а также катера ГИМС), вооружением и снаряжением водолазов МЧС.

Тяжелую форму огнеборцев можно было померить, сфотографироваться, а в машинах — посидеть. От желающих это сделать в настоящих пожарных машинах не было отбоя.

Солист оркестра главного управления исполнил для барнаульцев песни.

Как проходит День города и на других площадках, смотрите и читайте в онлайн-трансляции altapress.ru.