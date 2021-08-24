Ульяновские власти сообщили, что во время ВОВ прадеды воевали под российским триколором

22 августа в России отмечали День флага. Праздник прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Алексей Ситников.
«Мы ценим и с уважением относимся к российскому триколору. Именно под ним наши деды и прадеды ходили в атаку во время Великой Отечественной войны, защитники страны в других горячих точках выполняли свой священный долг», — отметил он.
На высказывание обратили внимание журналисты, после этого новость на сайте отредактировали — убрали одно предложение.
Как известно, во время сражений советские войска использовали красный флаг СССР.
Что касается триколора, то его тоже использовали, но совсем иные силы, например, антисоветские формирования.
«В период войны с гитлеровцами символика использовалась коллаборационистами, например, РОА и Русской национальной народной армией», — уточняет издание.
Ранее altapress.ru рассказал шесть неочевидных фактов о государственном флаге — российском триколоре.