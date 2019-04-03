Умер актер Алексей Булдаков, сыгравший главную роль в фильме «Особенности национальной охоты»

«Алексей Иванович Булдаков скончался. Он был в Монголии, у него оторвался тромб», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе Гильдии актеров Союза кинематографистов.
Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Ключевского района Алтайского края. В 1969 году он окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова.
Он работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани, в театре киностудии «Беларусьфильм».
Больше всего актер запомнился зрителям ролью генерала Иволгина в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». Также он играл в таких фильмах как «Операция „С Новым годом!“, „Утомленные солнцем 2: Предстояние“ ,"Парк советского периода» и проч. Актер сыграл более 70 ролей в комедийных, исторических и военных кинокартинах.