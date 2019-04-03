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Жизнь

Умер актер Алексей Булдаков, сыгравший главную роль в фильме «Особенности национальной охоты»

3 апреля народный артист России, уроженец Алтайского края Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. Дата и время церемонии прощания будут известны позже, пишет РИА Новости.

Свеча.
Свеча.
СС0

«Алексей Иванович Булдаков скончался. Он был в Монголии, у него оторвался тромб», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе Гильдии актеров Союза кинематографистов.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Ключевского района Алтайского края. В 1969 году он окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова.

Владислав Нимак, Галина Польских и Алексей Булдаков.
Владислав Нимак, Галина Польских и Алексей Булдаков.
nzd22.ru

Он работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани, в театре киностудии «Беларусьфильм».

Больше всего актер запомнился зрителям ролью генерала Иволгина в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». Также он играл в таких фильмах как «Операция „С Новым годом!“, „Утомленные солнцем 2: Предстояние“ ,"Парк советского периода» и проч. Актер сыграл более 70 ролей в комедийных, исторических и военных кинокартинах.

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