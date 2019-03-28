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Жизнь

Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора космонавтов и дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский скончался 27 марта. Ему было 85 лет. Об этом сообщили на сайте Центра подготовки космонавтов.

Валерий Быковский, советский космонавт.
Валерий Быковский, советский космонавт.
gctc.ru

Сообщается, что Быковский умер от продолжительной болезни. Прощание с космонавтом состоится 29 марта в 12 часов в Доме космонавтов Звездного городка (г. Щёлково-14, пос. Звёздный, Московская область).

Свой первый космический полет Быковский совершил в качестве командира корабля «Восток-5» в июне 1963 года. Он длился пять суток и проходил совместно с полетом корабля «Восток-6», пилотируемого Валентиной Терешковой. За мужество и героизм, проявленные при выполнении этого задания, пятому космонавту планеты присвоили звание Героя Советского Союза.

Вторую звезду Героя Быковский получил за второй космический полет в сентябре 1976 года. Он был командиром корабля «Союз-22». Полет проходил восемь суток совместно с бортинженером Владимиром Аксёновым.

В третий раз Быковский отправился в космос на орбитальную станцию «Салют-6» в качестве командира корабля «Союз-31» вместе с немцем Зигмундом Йеном в августе-сентябре 1978 года. Продолжительность полета составила восемь суток.

Суммарное время пребывания Быковского в космосе составило 20 суток 17 часов 47 минут. После завершения полетов он служил в различных подразделениях Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. В 1988 году был уволен из рядов Вооруженных Сил СССР в запас по возрасту.

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