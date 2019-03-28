Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Валерий Быковский

У частник первого набора космонавтов и дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский скончался 27 марта. Ему было 85 лет. Об этом сообщили на сайте Центра подготовки космонавтов.

Сообщается, что Быковский умер от продолжительной болезни. Прощание с космонавтом состоится 29 марта в 12 часов в Доме космонавтов Звездного городка (г. Щёлково-14, пос. Звёздный, Московская область).

Свой первый космический полет Быковский совершил в качестве командира корабля «Восток-5» в июне 1963 года. Он длился пять суток и проходил совместно с полетом корабля «Восток-6», пилотируемого Валентиной Терешковой. За мужество и героизм, проявленные при выполнении этого задания, пятому космонавту планеты присвоили звание Героя Советского Союза.

Вторую звезду Героя Быковский получил за второй космический полет в сентябре 1976 года. Он был командиром корабля «Союз-22». Полет проходил восемь суток совместно с бортинженером Владимиром Аксёновым.

В третий раз Быковский отправился в космос на орбитальную станцию «Салют-6» в качестве командира корабля «Союз-31» вместе с немцем Зигмундом Йеном в августе-сентябре 1978 года. Продолжительность полета составила восемь суток.

Суммарное время пребывания Быковского в космосе составило 20 суток 17 часов 47 минут. После завершения полетов он служил в различных подразделениях Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. В 1988 году был уволен из рядов Вооруженных Сил СССР в запас по возрасту.