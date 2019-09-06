Умер сверженный во время госпереворота экс-президент Зимбабве

«Мугабе был иконой освободительного движения, панафриканистом, который посвятил свою жизнь эмансипации и раскрепощению своего народа. Его вклад в историю нашей нации и континента никогда не будет забыт», — сказал действующий глава государства Эммерсон Мнангагва, пишет РИА Новости.

Экс-президент скончался в больнице в Сингапуре в окружении своих близких, в том числе жены Грейс.

Мугабе стал президентом в 1987 году и возглавлял страну 30 лет. До этого он семь лет был премьер-министром.

Военный переворот

В ноябре 2017-го в результате военного переворота его отстранили от власти, а затем поместили под домашний арест.

Позднее он ушел в отставку под давлением военных.

Визит в Россию

9 мая 2015-го года Роберт Мугабе присутствовал на Параде Победы на Красной площади в Москве. А 10 мая встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

Переговоры лидеров России и Зимбабве , 2015 год. kremlin.ru

Олимпийские медали

В августе 2016-го Роберт Мугабе дал поручение генеральному комиссару полиции на задержание всех членов олимпийской сборной страны сразу по прибытии в международный аэропорт Хараре.

Диктатора возмутило, что никто из 31 спортсменов, участвовавших в Играх в Рио-де-Жанейро в состязаниях по семи видам спорта, не смог получить не одной олимпийской медали. При этом лучшим достижением всей сборной оказалось восьмое место.

«Мы потратили деньги на этих крыс, которых мы называем атлетами. Если вы не готовы жертвовать и побеждать даже ради медной или латунной медали (имеется в виду 4 и 5 места), как наши соседи из Ботсвана, тогда зачем вы вообще поехали на Олимпиаду тратить наши деньги?! Если бы нам нужны были люди, чтобы просто спеть в Бразилии наш гимн и поднять наш флаг, мы бы послали несколько красивых девушек и парней», — говорил Мугабе.

Шутка

Роберт Мугабе однажды пошутил, что останется у власти до того, как ему исполнится 100 лет.

Мугабе являлся старейшим в мире действующим руководителем государства.