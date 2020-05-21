Уроки ботаники. Как вырастить джунгли в городской квартире

Поскольку жители Алтайского края на неопределенный срок задержались дома, было бы неплохо преобразить этот дом. Помимо легкого ремонта и банальной уборки с такой задачей неплохо справляются комнатные растения. Altapress.ru выяснил, с чего начать на пути к джунглям в городской квартире.

Фитотренды

Никто, конечно, не говорит «в этом сезоне в моде хлорофитум». Тренды в фитодизайне чаще всего касаются не сортов растений, а их оформления в интерьере. Глиняные состаренные кашпо, плетеные джутовые корзины, «эко-лесенки», стеллажи в стиле лофт, деревянные ящики с суккулентами, флорариумы в стекле — вот то, что чаще всего можно увидеть у модных инстаграм-блогеров.

Комнатные растения. unsplash.com

Популярны мини-оранжереи с цветами, которые растут максимально близко друг к другу. И, наконец, супертренд — зеленые стены. Это когда цветы высаживают в панели из синтетического войлока с автоматизированным поливом, и получается живой «ковер» на стене.

Комнатные растения. unsplash.com

Некоторые наиболее популярные растения выделить все же можно. Так, в современных интерьерах часто можно встретить замиокулькас — его еще называют «долларовым деревом». Это растение с плотными мясистыми листьями, которое почти не цветет, требует яркого солнечного света, высокой влажности и умеренного полива. Вырастает до метра в высоту.

Комнатные растения. unsplash.com

Не менее популярен фаленопсис — неприхотливый вид орхидей, который вывели специально для городских квартир. Фаленопсис, наоборот, любит тень, а от яркого света может даже получить ожог.

Комнатные растения. unsplash.com

Также актуальны в этом году разнообразные фикусы, драцены, кактусы и суккуленты. А тем, кто любит цветущие растения, но боится убить нежную орхидею, дизайнеры рекомендуют присмотреться к антуриуму. Если обеспечить ему яркий свет, «огненный язык» будет цвести у вас на подоконнике круглый год.

Комнатные растения. unsplash.com

Вырастить и съесть

Еще одна тенденция последних лет — съедобные растения. Звучит неплохо и антикризисно, однако вырастить огород на подоконнике не так уж просто. Пряные травы и овощи прекрасно «чувствуют время» и живут по своему графику: например, зимой погружаются в спячку. Однако если есть время и нервы, попробовать стоит.

Комнатные растения. unsplash.com

Легче и быстрее всего растут укроп, петрушка, мята и мелисса. Все, что им нужно — свет и своевременный полив. Тимьян и лавр тоже живут в квартирах, но их лучше покупать не в семенах, а кустами. Ну и самое простое — это лук. Чтобы его вырастить, достаточно просто воткнуть луковицу в любую емкость с землей.

Осторожно , яд

Выбирая комнатные растения, важно знать, что многие из них ядовиты. В целом они безопасны, но если в доме есть маленькие дети или животные, все же лучше избегать таких цветов как монстера, гортензия, молочай, кротон и прочие — полный список легко найти в сети. Самое распространенное ядовитое домашнее растение — диффенбахия.

Комнатные растения. unsplash.com

Для аллергиков тоже есть стоп-лист: это цветущие растения типа рододендрона, цикламена и пеларгонии.

Магазины открыты

Приобрести комнатное растение можно в специализированном магазине, в крупном гипермаркете или у заводчиков с рук. У каждого из вариантов есть свои минусы. В больших магазинах вроде «Ашана», «Леруа Мерлен» и IKEA, как правило, большой выбор и невысокие цены, но растениям там уделяют гораздо меньше внимания, чем в частных студиях. Поэтому есть риск купить больной или слабый цветок.

В специализированных точках растения почти всегда здоровые, ухоженные и часто уже высажены в подходящее кашпо, однако ценник там будет на порядок выше.

Комнатные растения. unsplash.com

В Барнауле более 200 специализированных цветочных магазинов. Есть небольшие салоны — как «Антуриум Tropic», есть крупные базы как «Соцветие». Комнатные растения можно купить и в НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко. А вот «Авито», «Юла» и прочие сайты объявлений — это уже для настоящих охотников. В Барнауле несколько тысяч предложений от заводчиков. Но в этом случае нужно точно знать, что именно вы ищете, и приготовиться к поездкам через весь город.

Комнатные растения. unsplash.com

Приобретая любой цветок, обратите внимание на базовые признаки: листья должны быть упругими, без вредителей, грунт — без корки и плесени. Растение не должно вываливаться из горшка и вообще выглядеть «вяло».